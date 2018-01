Finisce 1-1 al Franchi con l'Inter che riesce a guadagnare un punto nella sfida con la Fiorentina

La buona stella dell'Inter e l'imprecisione sotto porta della Fiorentina hanno prodotto un risultato di parità nella sfida di venerdì sera che ha visto Fiorentina e Inter impegnate al Franchi nel ritorno della prima giornata di serie A.

È finita così 1-1, con Icardi che al 55' ha ribattuto in rete un suo colpo di testa prima respinto da Sportiello e Simeone che, a pochi passi dalla porta, al 91' ha messo alle spalle di Handanovic, stavolta di piede, un assist di Eysseric.

Nel corso della partita l'Inter ha avuto alcune occasioni, le più importanti però dopo il vantaggio con Candreva e Borja Valero, in contropiede, quando la Fiorentina ha prodotto il massimo sforzo per cercare di recuperare il risultato.

Ma il numero di azioni che hanno portato alla conclusione i giocatori della squadra di Pioli è stato nettamente superiore, anche se è mancata la precisione nel tiro finale.

Infatti, se nel secondo tempo sono state quasi miracolose le parate di Handanovic su una punizione calciata da Biraghi e su una rovesciata di Babacar, nel primo tempo Théréau ha mancato la porta un paio di volte, di cui una clamorosa, con dei tiri dal limite dell'area. Lo stesso vale per Veretout e Chiesa, con quest'ultimo che anche nel secondo tempo non è riuscito ad essere più fortunato. E non va neppure dimenticato l'appena accennato colpo di testa di Badelj che, solo in area, non è riuscito a deviare in rete.

Un risultato che va sicuramente stretto alla Fiorentina che ha espresso anche un gioco migliore e che, in chiave classifica, serve poco ad entrambe le squadre con l'Inter, senza vittorie in campionato da cinque turni, che pur salendo a 42 punti rischia di veder aumentare lo svantaggio dalle prime, e la Fiorentina che, nonostante l'ottavo risultato utile consecutivo, arriva a soli 28 punti, anche se rimane ancora in corsa per l'Europa League.