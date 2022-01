Ne hanno detto di tutti i colori su questo Paese, che è maschilista, che è sessista, che è misogino. Eppure, in questo vortice di accuse e di controrepliche, è passato in sordina un sondaggio fatto dall’Istat nei mesi scorsi sul sessismo che esiste nel nostro Paese, e di come questo sessismo contro le donne sia molto diffuso tra le donne stesse. Un sondaggio i cui risultati hanno rilevato come gli stereotipi di genere siano radicati anche fra la stessa popolazione femminile.

Ricordate il caso di Greta Beccaglia, la giornalista palpeggiata da un tifoso fuori a uno stadio? Ebbene, la ragazza, sul suo profilo social, è stata presa di mira non solo dagli uomini, ma dalle donne stesse, che l’hanno definita una furba opportunista che ha rovinato un uomo pur di farsi pubblicità, tanto che oltre settanta donne hanno partecipato a una maxi-cena nel ristorante del molestatore in segno di solidarietà verso l’uomo.

In tutto il Paese, con sostanziali differenze tra Nord e Sud, l’Istat ha rivelato come siano sempre di più le donne concordi con certi stereotipi legati alla violenza o anche al ruolo subalterno della donna, rispetto agli uomini. L’affermazione che ha fatto più scalpore è quella legata proprio alla violenza. Una percentuale elevata del sondaggio ha rivelato come siano molte le donne ad accusare le loro simili ad attirare la violenza su di sé con il loro comportamento. La percentuale sale scendendo da Nord a Sud.

Un altro aspetto che ha fatto discutere del sondaggio a è la convinzione, tra le donne, che ”gli uomini siano meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche”. In altre parole, sono molte le donne convinte che a occuparsi della casa e della famiglia debba essere la donna, mentre “per l’uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro”. A questo si aggiunge anche l’affermazione secondo cui “è l’uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia”.

Se la consapevolezza delle donne sulla parità di diritto è ancora lontana, ancora di più è la consapevolezza di che cosa sia la violenza. Durante il sondaggio è emerso un dato sconcertante: sono di più le donne rispetto agli uomini a ritenere che se un uomo obbliga la moglie ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà non si tratti di violenza. Non solo. Ma sono di più anche le donne a ritenere che “le ragazze serie non vengono violentate”, mentre in molte Regioni, senza distinzioni tra Nord e Sud, sono per lo più donne a pensare che “se una donna subisce violenza sessuale quando è ubriaca o è sotto l’effetto di droghe è in parte responsabile”.

Insomma, contrariamente a quanto si possa credere, se l’Italia resta un Paese sessista, il problema non sono solo quegli uomini che abusano del loro potere. Il problema sono anche quelle donne che, a dispetto dei proclami di parità e di diritti sbandierati ai quattro venti dai politici affamati di voti e di consensi elettorali, rappresentano le principali nemiche di se stesse.