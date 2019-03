La stima Istat sull'inflazione per febbraio 2019

Anche a febbraio 2019, la crescita dei prezzi al consumo, tolte le componenti che ne determinano la volatilità in base alla stagione, rimane debole.

Rispetto a gennaio, l’indice dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, a febbraio sono stimati in aumento del +0,1%. L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +0,5% a +0,4%, mentre quella al netto dei soli beni energetici accelera da +0,6% a +0,7%.

Il dato tendenziale, è stimato al +1%, rispetto al +0,9% registrato nel mese precedente. Va aggiunto, però, che la stima preliminare era del +1,1%.

In base a questi valori, l’inflazione acquisita per il 2019 è del +0,2% per l'indice generale e del -0,3% per la componente di fondo.