ToCo International, una delle realtà più attive nel far conoscere nuova musica indipendente nel mondo, ha appena licenziato delle più recenti produzioni dell'italiana Jaywork Music Group, una realtà che mette insieme la creatività di tanti artisti e dj soprattutto italiani e diffonde la loro musica anche all'estero.

In pratica, il futuro per due canzoni nate in Italia, entrambe piene d'energia e capaci di far ballare e magari cantare, sarà decisamente internazionale.

Parliamo del nuovo remix di "In America" di Riccardo Cioni, classico italo disco appena remixato da Luca Peruzzi & Matteo Sala, pubblicata da Atomika Records e della bella cover di "Lovefool", successo pop di The Cardigans, appena reinterpretata da Marietto & Zama feat. Amy Sisson, uscita su Pop Label Records.

Viste le difficoltà che in tutto il mondo stiamo vivendo per colpa del Covid-19, la nuova versione di "In America", un brano che resta decisamente spensierato anche nel nuovo remix, sembra proprio perfetta per fischiettare e muoversi un po' a tempo, per ora in famiglia, su sonorità decisamente happy. Il brano esce in Italia l'11 dicembre 2020.

Anche la nuova versione di "Lovefool", uscita in Italia da poche ore, ha un'atmosfera che rasserena. Marietto & Zama e la voce di Amy Sisson raccontano un amore contrastato, ma in fondo così bello da vivere... Anche in questo caso il sound non stravolge quello dell'originale, ma lo rende più attuale e contemporaneo.





Jaywork Music Group

Jaywork Music Group gestisce un gruppo di label e le rappresenta in Italia e nel mondo fin dal 1998. Jaywork Music Group pubblica di tanti generi diversi e ogni giorno fa crescere una community di artisti, dj e talenti che hanno voglia di crescere nel settore musicale.





