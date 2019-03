Ale Big Mama, quarta vittoria ai Dance Music Awards

Ale Big Mama è stato appena premiato alla settima edizione dei Dance Music Awards 2018 come miglior Pr / Organizzatore di Eventi. I DMA ormai da tempo sono il più importante premio della nightlife italiana e per Alessandro Imarisio, questo il vero nome di uno dei più stimati professionisti del clubbing nazionale, si tratta della quarta vittoria. "Ricordo ancora l'emozione della prima, arrivata nel 2012", racconta. "Il premo di quest'anno è stata una vera sorpresa, proprio non me lo aspettavo. Sono stato preso da in tanti diversi progetti di lavoro negli ultimi mesi e non ho quasi promosso la mia candidatura. Visto che il livello dei concorrenti è molto cresciuto, non credevo proprio di vincere ancora". La premiazione si è svolta nella serata di domenica 17 marzo al QI Clubbing di Erbusco (BS).

I Dance Music Awards vengono assegnati dal voto popolare e da una giuria di esperti ad una singola persona, ma Big Mama Production è ormai un progetto collettivo. "L'unico vero segreto nel lavoro per quel che riguarda la nightlife è la capacità di lavorare in team. Da solo potrei al massimo occuparmi di un progetto. Oggi la mia squadra invece gestisce spazi in diverse zone d'Italia. Siamo amici, lavoriamo insieme e andiamo pure in vacanza insieme", spiega Ale Big Mama. "Non è facile trovare persone che sappiano lavorare di notte. C'è bisogno di un giusto mix di social e lavoro sul campo. Molti non lo capiscono, ma di notte spesso si fatica davvero. Far divertire non è affatto facile".

Big Mama Production segue tante realtà in diverse zone. "Nell'Alessandrino c'è il cuore della nostra attività: d'inverno curiamo lo Zettel, d'estate il Blanco. A Milano invece, accanto alla nuova avventura del martedì Nesƨun Dorma al The Club, che d'estate si sposterà probabilmente in un altro locale, c'è un ritorno al Fellini, un locale in cui non lavoriamo da tempo. Continua poi la collaborazione con il Papeete di Milano Marittima, che non ha certo bisogno di presentazioni. Infine c'è una novità in Friuli, ovvero un accordo con il Mr. Charlie di Lignano Sabbiadoro (UD), un locale senz'altro storico".

Ma non è tutto. Tra i tanti progetti a cui Ale Big Mama sta lavorando ce n'è ancora un collettivo: è una community che metterà in contatto professionisti affermati e giovani talenti della nightlife. "Ogni giorno faremo post, pubblicheremo dei video, sveleremo dei segreti... daremo insomma della formazione gratuita a chi vuol lavorare di notte con serietà". La community darà spazio a titolari di locali, architetti, grafici, PR, specialisti dei social network, uffici stampa, e racconterà pure come si usa l'advertising quando si organizza un evento. "Sarà un luogo in cui far crescere ragazzi che vogliono crescere in un ambito c'è spazio per tanti tipi di lavoro, non certo solo il dj ", conclude Ale.

Piemontese, originario del Monferrato, Ale Big Mama sta per compiere 36 anni, fa molto sport e ogni giorno lavora molte ore filate. "Accanto alla capacità di lavorare in team, l'altro segreto è quello di lavorare tanto e bene. Chi crede che lavorare di notte significhi poi alzarsi alle 11 ogni giorno, poi non può che far fatica. Capita di lavorare 15 ore dopo aver dormito 3 ore, ma lo si fa con il sorriso perché il nostro lavoro è anche una grande passione".

Cosa sono i Dance Music Awards?

Arrivati alla settima edizione, i Dance Music Awards il principale premio della nightlife italiana. Nati nel 2012, nascono per individuare e valorizzare tutti coloro che operano nel settore della musica dance e del clubbing. Ad esempio, dj resident, dj producer, vocalist, discoteche estive e invernali, ballerine, ballerine, festival, Pr / organizzatori di eventi, performer, etc

Chi è Ale Big Mama?

Sono un'anima creativa e ribelle. Sono nato il 15 Maggio 1982 tra le colline del Monferrato, in Piemonte. Fin da piccolo osservavo le stelle. E' una delle immagini più forti che risplende nella mia mente: le nottate estive erano le mie preferite, di nascosto andavo sul balcone della mia camera e rimanevo ore a guardare il cielo buio illuminato da queste piccole luci.

Crescendo mi sono reso conto che questa passione per la Notte era rimasta, anzi si era sviluppata unendosi alla fame di creatività in ambito comunicativo. L'ho capito già frequentando le prime feste al liceo; poter vivere finalmente a pieno la notte era qualcosa che non avevo mai provato prima.

Ho iniziato a muovere i primi passi nel 1999 come organizzatore di serate.

Non è stato facile. Ho lavorato, ho passato notti insonni e bevuto litri di caffè.

Ma ciò che oggi è una realtà affermata non lo sarebbe mai stata senza i sacrifici fatti per renderla tale.

Sono passati gli anni, il mercato da sempre alternata pieno di alti e bassi ma niente mi ha mai smosso davvero dalla mia posizione.

Il desiderio di ribellione mi ha sempre pervaso, la possibilità di vivere fuori dagli schemi, poter viaggiare, vedere il mondo e poter dare vita ai miei progetti mi ha dato la forza di spingere sull'acceleratore e continuare a portare avanti ciò in cui credevo.

Oggi inventare sogni è il mio mestiere.

Big Mama Production, la mia azienda, nasce da me e un manipolo di giovani innamorati della Nightlife. Il nostro obiettivo è chiaro, mostrare al pianeta il vero volto della notte secondo la nostra visione, secondo il nostro punto di vista.

Nel corso del tempo abbiamo lavorato tra gli altri con molti dei più importanti locali italiani (Papeete a Milano Marittima, Qi Clubbing ad Erbusco - BS, Fellini a Pogliano Milanese - MI, Zettel ad Alessandria, Africana a Praiano - SA...)

Siamo partiti da zero. Non ci siamo mai accontentati, non ci siamo mai fermati, abbiamo creduto nel potere delle nostre idee e abbiamo raggiunto risultati straordinari. Nel tempo abbiamo viaggiato, abbiamo organizzato eventi e serate nei migliori locali d'Italia e non solo.

Se c'è una cosa che in tutti questi anni ho imparato dal mio mestiere è che non c'è un limite all'immaginazione. Ciò che serve è il coraggio di agire in modo differente.