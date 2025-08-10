“Nudi a Palermo” (etichetta M&M-D&G Music) è il nuovo singolo di Lacrima, un brano indie/pop che racconta l’adolescenza vissuta in una città calda e viva come Palermo. È un viaggio tra corse in motorino, giornate al mare e serate sul lungomare, dove tutto sembra eterno.

La canzone -spiega l’artista- esplora le emozioni e le relazioni tipiche della Generazione Z, con un focus su un amore estivo tra un ragazzo e una ragazza. Un sentimento nato sotto il sole, forte e spontaneo, ma destinato a spegnersi con la fine dell’estate, lasciando spazio alla malinconia e al ritorno alla realtà. Le parole del brano descrivono proprio quella fase in cui si realizza che qualcosa di bello è finito, ma resta vivo nel ricordo, come un’estate che non si dimentica.

Multilink: https://ada.lnk.to/nap





Biografia

Stefano D’Anna, in arte Lacrima, è un giovane artista di Palermo. Fin da piccolo, legato alla musica e alla sua chitarra scordata, trova nella scrittura il modo per raccontare la sua terra e le sue emozioni. Il progetto Lacrima, nato con il supporto di ADA e del manager Massimo Guidi, fonde pop, R&B e indie con un linguaggio emotivo ispirato ai late 2000s. Lacrima è entrato in playlist editoriali come New Music Friday Italia (tra le migliori 50 uscite settimanali su Spotify), Scuola Indie e Generazione Z, rappresentando il presente e il futuro dell’indie e del pop italiano. Si è esibito al Mondello Festival di Palermo ed è stato ospite in apertura al Green Gallery Pop Fest, condividendo il palco con artisti come Lazza, Elodie, Shiva e Le One. Recentemente è uscito il singolo “Nudi a Palermo”, entrato in New Music Daily, la playlist che raccoglie le migliori uscite mondiali.





