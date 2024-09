Questa la nota ufficiale del club:

"L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

Dopo quattro giornate di campionato, la Roma è 16.a in classifica con 3 pareggi e una sconfitta. Nei giorni scorsi Maurizio Sarri, in una intervista, aveva espresso apprezzamenti per la rosa della Roma. Un segnale?

Daniele De Rossi era diventato il nuovo allenatore della Roma il 16 gennaio di quest'anno, con un contratto che lo legava al club fino al termine della stagione, in sostituzione dell'esonerato José Mourinho. Il suo bilancio è stato il sesto posto in Serie A e la semifinale in Europa League, eliminato dal Bayer Leverkusen.

A giugno, la proprietà gli aveva rinnovato il contratto fino al termine della stagione 2026-2027.





Crediti immagine: comunicato AS Roma