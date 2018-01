27 gennaio, Dj Naike al Circus beatclub di Brescia: Malibu Stacy

Bresciana, Dj Naike è laureata in Lingue e qualche anno fa è stata finalista a Miss Italia. Da diverso tempo Chiara Pisciali, questo è il suo vero nome, è infatti una dj girl di grande successo, nei club di tutta Italia e pure al Privilege di Ibiza, una delle disco più importanti del mondo. Dj Naike sabato 27 gennaio 2018 torna in console al Circus beatclub di Brescia, la disco numero uno della sua città (e non solo). E' un ritorno dopo il successo del suo dj a novembre 2017. Infatti al Circus torna l'evento Malibu Stacy, una festa in rosa, ovviamente, il colore che Naike preferisce nelle sue foto. E' un evento da non perdere per chi ama lo stile, il divertimento e la voglia di far tardi con gli amici e le amiche col sorriso.

Ma chi è Malibu Stacy? E' una bambola, simile alla Barbie, presente nel celebre cartona animato I Simpson. Simbolo idealizzato della ragazza magra, slanciata e trendy, è il regalo preferito dalle ragazzine di Springfield nonostante il maggior collezionista mondiale di tali bambole sia Waylon Smithers...

