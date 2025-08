Con un primo semestre in forte crescita e un piano di investimenti che guarda sia all’Italia che agli Stati Uniti, Illycaffè rafforza la sua presenza sui mercati globali. Lo conferma Cristina Scocchia, AD del Gruppo, in un’intervista rilasciata a “La Repubblica”, in cui sottolinea il momento positivo per l’impresa e le sue sfide future.

Cristina Scocchia: Illycaffè cresce a doppia cifra e investe su Trieste



“Nonostante il contesto sfidante, abbiamo chiuso un primo semestre positivo guadagnando quote di mercato”, conferma Cristina Scocchia. Una crescita a doppia cifra con un aumento dei ricavi in tutti i canali e in tutti i mercati, “a dimostrazione che la strategia impostata è quella giusta”. A fine giugno, i ricavi hanno raggiunto i 319 milioni di euro, con un aumento dell’11% a cambi costanti, spinti principalmente dall’aumento dei volumi (+2/3) e in misura minore da un lieve adeguamento dei prezzi. Cresce anche la redditività, con un EBITDA a +4% (48 milioni) e utili netti saliti del 9% (15 milioni). La sede produttiva di Trieste resta il cuore dell’azienda: ad agosto, durante la consueta pausa estiva, verrà installata una nuova linea produttiva, parte del progetto di raddoppio della capacità, che ha già portato all’assunzione diretta di 100 nuove persone. Allo stesso tempo, Illycaffè valuta l’apertura di uno stabilimento negli Stati Uniti per prodotti specifici. “Avere uno stabilimento negli USA di prodotti specifici per questo mercato, come gli energy drink a base di caffè, potrebbe avere una forte logica strategica – spiega Cristina Scocchia – Questo non significa che Trieste, che è la nostra casa, verrebbe penalizzata in termini di produzione o posti di lavoro. Al contrario, continuiamo a investire”.

Cristina Scocchia: Illycaffè tra espansione e capsule compostabili



Buone notizie sono arrivate sul fronte delle tariffe tra Europa e Stati Uniti, Cristina Scocchia aveva infatti auspicato un dialogo costruttivo: “Confido in una soluzione che non inasprisca i rapporti tra America e Europa, per salvare un legame storico che unisce l’Occidente e che va above and beyond rispetto alle tariffe. Si parla di dazi al 15%, che potrebbero essere un compromesso accettabile per entrambe le parti”. Un’ipotesi che è stata confermata. Tra i mercati più promettenti, oltre agli Stati Uniti (+21% di fatturato grazie soprattutto all’e-commerce), spiccano la Svizzera, dove l’azienda ha appena acquisito il suo storico distributore, e l’Italia, primo mercato per volumi e competitività, in crescita del 12%, trainata in particolare dalla GDO. A settembre, Illycaffè lancerà sul mercato italiano la Coffee B, una capsula sferica compostabile al 100%, realizzata con pellicola di alginato, che può trasformarsi in concime naturale. “È una rivoluzione nel segmento dei porzionati e un ulteriore investimento di Illycaffè sulla sostenibilità – conclude Cristina Scocchia – Il consumatore spende un po’ di più e noi guadagniamo un po’ di meno, perché entrambi riconosciamo che essere sostenibili è un valore”.