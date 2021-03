In base ad uno studio in fase avanzata realizzato negli Stati Uniti, il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, come dichiarato dalla società anglo-svedese, avrebbe un'efficacia pari al 79% nel prevenire la Covid-19 nelle persone sintomatiche ed una efficacia del 100% nell'evitare malattie gravi e ospedalizzazione.

Inoltre, il vaccino avrebbe funzionato indifferentemente per tutte le fasce di età, comprese le persone anziane. I dati sono conseguenti ad una doppia somministrazione, con la seconda dose ricevuta dalle persone che vi hanno partecipato a distanza di quattro settimane.

AstraZeneca ha affermato anche non sono stati riscontrati eventi avversi, inclusi possibili casi di coaguli di sangue che ne hanno determinato la temporanea sospensione in Europa.

Sebbene il vaccino di AstraZeneca sia stato autorizzato in più di 50 paesi, negli Stati Uniti non ha ancora ricevuto il via libera.

I dati, se confermati, sono ancora più confortanti, pensando al fatto che il vaccino di AstraZeneca è, per il suo basso costo, anche il pilastro del progetto COVAX, sostenuto dalle Nazioni Unite, per consentire le vaccinazioni anti-Covid nei paesi più poveri.

I risultati dello studio statunitense sono parte della documentazione che AstraZeneca deve presentare alla Food and Drug Administration per ricevere il via libera alla sua somministrazione negli Stati Uniti, che richiederà almeno un mese di tempo a partire dalla data in cui saranno consegnati.