Il desiderio di notorietà e di popolarità sta spingendo le persone a inventarsi di tutto pur di far parlare di sé, anche fantomatici rapimenti alieni. Nulla di penalmente rilevante, certo, ma mentalmente siamo ai limiti della follia. Una donna inglese di 50 anni ha confessato a un quotidiano britannico di essere in contatto niente di meno che con gli alieni fin da quando era bambina. Lei sostiene che gli extraterrestri le abbiamo mostrato la loro avanzatissima tecnologia, facendole fare una sorta di gita turistica tra strumenti che noi umani non possediamo.

La donna racconta che la prima volta che un veicolo alieno la rapì fu nel lontano nel 1982, quando era molto piccola. Ricorda che si trovava in un bosco avvolta nel completo silenzio. A un certo punto le apparve un’astronave circolare, con tre luci: una blu, una verde e un’altra che non ricorda, perché i colori sono un po’ come i sogni: ti sembrano reali, ma poi quando ti svegli non ricordi più nulla. Ma lei non dormiva. No. Lei era sveglia e si ricorda perfino le dimensioni dell’oggetto non identificato: alta circa trenta piedi e larga trenta piedi. Niente male per una bambina che non ricorda i colori ma ricorda le forme e le misure.

La donna dice di essere stata ospitata a bordo di questi velivoli dagli stessi alieni che le hanno mostrato un filmato in cui la Terra veniva distrutta dagli esseri umani. La donna inserita tra i preferiti degli alieni, come si fa con un profilo sui social network, ha deciso di raccontare ora, ovviamente solo ora e non prima perché la memoria le è ritornata adesso, quello che le è capitato e che continua a capitarle, per provare a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli scienziati sul fenomeno dei rapimenti alieni. Già, perché secondo lei sarebbero milioni gli esseri umani rapiti dagli extraterrestri. Chi siano questi privilegiati non si sa, ma non mi meraviglierei se dentro ci fossero pure Denise Pipitone ed Emanuela Orlandi, che non si può mai sapere.

La prima volta che è stata rapita dagli alieni la 50enne è stata portata via da una finestra. Lei sarebbe scomparsa nel nulla per diverso tempo, con grande preoccupazione dei familiari che non si sono nemmeno recati dalla polizia per denunciare la scomparsa della ragazza che oggi, guarda caso, dice di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Un’esperienza inquietante che sicuramente non mancherà di far discutere ufologi, comici e qualche psichiatra che cercherà di capire cosa spinge queste tipe a inventarsi storie inverosimili. Racconti che somigliano molto alle cavolate di quelle ciarlatane che, per dimostrare di aver visto Cristo, si procuravano volontariamente delle ferite sulle braccia per convincere l’opinione pubblica di aver vissuto lo stesso supplizio. Ma i tempi si sa cambiano. E oggi le visioni di alieni ed extraterrestri hanno sostituito le visioni di santi e di madonne. Che vanno più di moda e sono più suggestive.