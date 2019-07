Sklero Man: il terzo estratto dall'ultimo album del rapper underground è un'ode alla Santa Muerte

“La santa” è il terzo singolo estratto da “Controvento” (Badass Records), il nuovo album di Sklero Man, rapper underground piemontese.



Il brano racconta il culto della Santa Muerte, molto diffuso in Messico. La religione ha una presenza fondamentale nella cultura messicana e tra i chicanos, ossia gli immigrati negli Stati Uniti, tantissimi fedeli si fanno tatuaggi dedicati a questa Santa. Sklero Man è anche un tatuatore e tra le sue specializzazioni c’è proprio lo stile chicano a cui si è appassionato nel 2007 anche perché ci ha trovato un legame con il mondo dei graffiti, prima di tutto per come viene curata la calligrafia. A Sklero Man spesso viene richiesto questo tipo di tatuaggio e da qui nasce l’idea di rendere omaggio alla Santa con un testo e delle rime su un beat.



"Mi sono legato molto a questo stile - racconta il rapper - perché in un certo senso mi ci rispecchio perfettamente: è nato per strada, in mezzo alla vita vera, e a differenza di quello che traspare è uno stile molto romantico, ricco di tanti significati profondi. Chi decide di tatuarsi con questo stile generalmente lo fa per raccontare parti della propria vita".



Il ritornello del brano non è né rappato né cantato: Dj Lil Cut ci ha ricamato sopra degli scratch creando uno spazio di riflessione per l'ascoltatore e farlo concentrare sulle parole del brano. Nel video si alternano immagini di repertorio tratte da alcuni documentari in cui si vedono processioni e manifestazioni dedicate alla Santa Muerte, e altre dove Sklero Man rappa sotto una luce, come se stesse pregando.





Il video è diretto da Mattia Biancardi.