Un sondaggio condotto su 1000 italiani, commissionato a IPSOS da Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, ha rivelato che il 68% degli intervistati si considera in buona salute. Tuttavia, solo poco più di un terzo (35%) ritiene che assumere integratori contribuisca a mantenere un buon sistema immunitario.

Herbalife, il Brand n.1 al mondo nell'alimentazione per il benessere e uno stile di vita attivo[1] ha intervistato 7.000 persone in sette paesi europei – Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia, Croazia, Romania e Turchia – per approfondire le loro abitudini in tema di salute, benessere e stile di vita.

Sentirsi sani o adottare abitudini sane?

Sebbene il 68% degli italiani si consideri in salute, solo poco più della metà (56%) dichiara di seguire un’alimentazione equilibrata, mentre il 12% afferma di farlo raramente o mai.

Oltre alla dieta non sempre bilanciata, un dato preoccupante è che il 73% degli italiani intervistati dichiara di sentirsi stressato, rispetto a una media europea del 70%. Inoltre, meno della metà (il 45%) afferma di avere un buon equilibrio tra vita privata e lavoro, in linea con la media totale dei sette paesi.

Le abitudini di vita influenzano la salute del sistema immunitario?



Sebbene il 76% degli italiani intervistati sostenga di avere una conoscenza approfondita del sistema immunitario, solo circa un terzo (il 35%) ritiene che l'assunzione di integratori sia utile per migliorare la risposta del proprio sistema immunitario.

Forse proprio per questa percezione, solo il 38% degli intervistati dichiara di assumere integratori o consumare regolarmente alimenti ricchi di nutrienti. Se a questo si aggiungono lo stress e un equilibrio precario tra lavoro e vita privata, è evidente come sul lungo periodo tutto ciò possa avere un impatto negativo su salute e benessere. Un altro dato allarmante è che solo poco più della metà (il 53%) degli italiani afferma di riprendersi facilmente da mali di stagione come i raffreddori.

Andrea Bertocco, Director Scientific Affairs Herbalife EMEA, ha commentato: “Questi dati evidenziano alcuni aspetti positivi rispetto alla percezione della propria salute da parte degli italiani e rispetto al livello di conoscenza del sistema immunitario. Tuttavia, emergono anche alcune criticità che, nel tempo, possono influire negativamente sulla salute e sul sistema immunitario. Ad esempio, molti italiani dichiarano di non seguire una dieta equilibrata, mentre una percentuale elevata riferisce di essere stressata e di non avere un buon equilibrio tra vita privata e lavoro.”

“Sebbene la salute, il benessere e il sistema immunitario siano temi complessi, sappiamo che dieta, stress e sonno giocano un ruolo fondamentale. Inoltre, stupisce che solo poco più di un terzo degli italiani riconosca il ruolo degli integratori come supporto al sistema immunitario.”

“Sappiamo che una vita piena di impegni quotidiani” - conclude Bertocco – “rende difficile seguire un’alimentazione corretta e stili di vita sani ed equilibrati. È proprio in questi casi che gli integratori possono colmare alcune lacune nutrizionali e inoltre i Distributori Indipendenti Herbalife possono offrire un coaching personalizzato e una community in grado di aiutare le persone a migliorare il proprio stile di vita.”







