Nella seduta di giovedì 20 gennaio la Camera, con 279 voti a favore, 45 contrari ed un astenuto, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Approvato dal Senato) (C. 3442​): il decreto sul Super Green Pass.

Successivamente la Camera ha respinto la questione pregiudiziale riferita al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434​).

Il provvedimento era stato licenziato dal Governo a fine novembre per contenere la curva dei contagi e la diffusione della variante Omicron, introducendo la necessità di esibire una certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid per accedere a esercizi commerciali e luoghi pubblici.



Trai i provvedimenti di rilievo, l'introduzione dell'obbligo di terza dose per gli operatori sanitari, l'estensione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.



Qui è possibile scaricare il testo completo:

drive.google.com/file/d/1gYNptOKIkXMVPf2ixa2vPnzAB5q1s8cb/view?usp=sharing