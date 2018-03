Marco Pintavalle dj guest a m2o / Music Zone

Marco Pintavalle, uno dei dj italiani in maggiore ascesa, mercoledì 14 marzo è dj guest su m2o, all'interno di Music Zone, il programma pomeridiano condotto da Provenzano Dj, Don Cash e Renée Petrova. Siciliano, più meno trentenne, Marco Pintavalle ha da poco pubblicato "Jango La" (Ego Music), una bomba a metà tra pop, latin e house, proprio quella house melodica che da sempre propone. Chi vuole ascoltarlo live a marzo 2018 trova diverse possibilità: il 17 marzo è allo Shaker Club di San Leone (AG), dove si esibisce anche il 24 marzo spostandosi alla Pinetina Club, ad Agrigento, per aprire il concerto del rapper Gemaitaiz. A fine aprile poi fa parte del cast dello scatenato festival Sunbreak Malta by Club Mtv. Robin S - "Show me love" è uno dei suoi dischi preferiti. Lo abbiamo incontrato e lo abbiamo intervistato. Tutta l'intervista è disponibile a questo link: goo.gl/a9kfSK, qui sotto alcune delle risposte. Questi i contatti social di Marco Pintavalle:

Tendenze musicali attuali: cosa ti sembra funzioni e cosa piace davvero a te?

Nei club italiani sta funzionando molto il reggaeton. I festival stanno cambiando pure filone musicale. Fino a poco tempo fa proponevano soprattutto EDM o musica 'commerciale, ora si sono spostati sulla techno. Insomma, c'è molta confusione per adesso...

Quali sono le tue radici musicali?

Sono nato, artisticamente, negli anni '90, un filone musicale storico e bello, dove nel 2018 sta ritornando tanto! W gli anni Novanta!

Raccontaci la tua serata più bella degli ultimi tempi.

Suono spesso in giro, ma una delle mie serate più belle è stata nel 2016: sono stato sul palco prima di Hardwell. E' stata una emozione bellissima e indescrivibile. I brividi sono arrivati per quel mega palco, da tutti gli effetti speciali.... e soprattutto dalle migliaia di persone che sono venute ad assistere all'evento.