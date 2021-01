De Luca: «Se con il richiamo dovessi andarmene al creatore, avrete motivo per essere prudenti. Se come spero rimarrò in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti, allora potete farvi il vaccino».

Fa sorridere, e anche tanto, la frase riportata da diversi quotidiani e detta dal Governatore della Campania.

Fa sorridere ancora di più quando nominando Biden e Netanyahu, De Luca si pone come pari esempio pensando di essere al loro stesso livello.

«Ho fatto come Biden e Netanyahu»,

ha ribadito, parlando della vicenda accaduta lo scorso 27 dicembre, quando si è presentato all'ospedale Cotugno e si è fatto inoculare la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19.

«Ho fatto da cavia per la prima somministrazione, non mi è successo niente, tranne un po' di stordimento».

La cosa grave, anche se fa sorridere, è l’affermazione che se con il richiamo a lui non accadrà nulla, allora tutti potranno vaccinarsi.

Come sarebbe semplice la medicina vista in questa chiave di lettura "fiosofica", affascinant , carina, ludica, divertente... ma assolutamente non è proprio così, mi dispiace contraddirla caro presidente.

Mi chiedo infatti perché ci siano stati tanti volontari in fase sperimentale (anche se comunque pochi rispetto agli standard richiesti per il rilascio di un vaccino). Si poteva risparmiare tempo usando "un presidente di regione come cavia" e se andava bene a lui eravamo tutti a posto!

Il presidente de Luca fa sorridere, e molto. Ma siamo abituati alle sue narrazioni... del tipo che "a breve avremo il vaccino contro il cancro in Campania" e altre cosette divertenti che ovviamente alimenteranno per decenni molte battute al pari delle barzellette sui carabinieri.

Fa sorridere sentire parlare di scienza dalla bocca di un filosofo. Che il vaccino ad Rna sia sicuro è un conto, che non faccia male a lui e che per questo non sia dannoso per altri è ben altra cosa.

Immaginiamo se dopo la seconda dose dovesse morire - e non me lo auguro di certo - che danno farebbe alla campagna vaccinale, e non solo in Campania, ma anche in Italia e oltre.

Ma non è finita qui, visto che la ciliegina sulla torta De Luca l'ha messa presentando la card dell’avvenuta vaccinazione.

Mi chiedo se, ad esempio come temo, dovesse servire per entrare in ristoranti, cinema e teatri, cosa accadrebbe a coloro che purtroppo il vaccino non possono farlo? E agli under 16?

Guardi, presidente... purtroppo esiste anche gente che il vaccino non potrà farlo. Saranno emarginati sociali? Untori? Appestati?

Gli diamo una card di giustificazione oppure riserviamo loro zone ad hoc transennate?

E poi, alla buona senza entrare in argomenti scientifici e senza ricorrere ai titoli scientifici ricevuti dallo Stato italiano 39 anni fa, vorrei farle notare che al momento non sappiamo ancora che tipo di immunità il vaccino può dare nel tempo. Ad esempio potrebbe essere necessario un richiamo ogni 12 mesi. E in quel caso con la card come la mettiamo? È previsto un rinnovo? A proposito... da quale apparecchietto potrà esser letta? E porterà anche la foto? Si avra' un data base pronto all'uso per tutta la campania?

Magari sarebbe stato poco originale " un tatuaggio di avvenuta vaccinazione sul braccio " ?

Sorrido perchè non posso fare altro.

Esistono tanti modi per sponsorizzare una seria campagna di vaccinazione, pertanto caro Governatore evitiamo di sparare... chiacchiere attraverso i media e attraverso la solita Tv con monologhi da grande statista pluri-competente, perché purtroppo la gente - tanta - finisce davvero per dare lo stesso peso a tutto quello che lei dice e questo non mi sembra una cosa buona.

Il vaccino al momento è l'unica possibilità di uscire da questa pandemia, lo sappiamo bene... o questo o "nulla", sempre se il virus ad Rna non ci faccia qualche scherzo, ed è pertanto giustissimo consigliarlo. Purtroppo sappiamo bene che questo tipo di vaccino è la prima volta che viene usato in così larga scala e sebbene il primo, atteso a braccia aperte, anche se molto probabilmente non sarà la soluzione adatta per vaccinare tutto il pianeta, per i problemi di conservazione, trasporto e somministrazione.

Comunque... non si va in tv a raccontare che il vaccino è sicuro se a me che l'ho fatto non accadrà nulla.



Purtroppo, caro Governatore, anche una o dieci aspirine potrebbero non fare male a tizio, ma potrebbero far morire caio. E poi la card con il chip... proprio non si può sentire. A mio giudizio è qualcosa di molto discriminate e poco opportuna in questo momento. Meglio lasciar perdere... si fidi di chi ha titolo per parlare.