Che la Commissione Parlamentare sul caso Orlandi rischiasse di diventare l'ennesimo palcoscenico per i mitomani era risaputo. E infatti, ecco che si stanno facendo avanti gli stessi personaggi che già in passato si sono rilevati dei mitomani che hanno fatto perdere solo tempo prezioso ai magistrati e denaro ai contribuenti italiani.

Il primo è stato Marco Accetti, colui che nel 2013 si autoaccusò di aver rapito Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, rapimento che-ben inteso-sarebbe stato effettuato con il consenso delle due stesse ragazze. Accetti, nel 2015, fu denunciato per calunnia e autocalunnia si rifatto avanti appena è nata la Commissione Bicamerale sostenendo di essere lui l'Americano che telefonò al Vaticano, chiedendo il rilascio di Ali Agca in cambio delle due ragazze, senza spiegare però perché insista ad autoaccusarsi di reati che lo spedirebbero diritto in galera.

Dopo Accetti, ecco fare la sua apparizione un'altra vecchia conoscenza: Ali Agca, l'attentatore di Giovanni Paolo II. L'uomo ha affermato di essere malato di cancro e di voler raccontare la verità davanti alla Commissione Parlamentare prima di morire. Quale sarebbe questa verità? La solita. Emanuela Orlandi fu rapita dai Lupi Grigi per chiedere la sua scarcerazione, nonostante che la Cassazione abbia stabilito e messo agli atti che il rapimento politico fu solo una messinscena.

Dispiace che Ali Agca sia malato, ma non dimentichiamo che ci troviamo davanti a un personaggio che nel corso degli anni ha cambiato versione continuamente, che prima parlò di una Emanuela nascosta dal Vaticano in un convento, poi parlò di una Emanuela Orlandi viva e vegeta in Turchia, dove avrebbe "accettato serenamente il suo destino e che il Vaticano se vuole domani torna a casa". Un tipo che di frottole ne a raccontare a bizzeffe, come quando nel 2010 incontrò in segreto Pietro Orlandi affermando tutt'altro, dicendo che sua sorella Emanuela fu fatta rapire addirittura dallo stesso Karol Woytila e dal cardinale Paul Marcinkus, per far ricadere la colpa sulla pista bulgara e rafforzare la loro lotta contro il comunismo sovietico.

Agca sostiene di essere a conoscenza dei particolari che si celano dietro la scomparsa di Emanuela Orlandi e adesso chiede di essere ascoltato dalla Commissione d’inchiesta, perché dice di avere delle prove documentali indiscutibili che dimostrano come il complotto su Emanuela Orlandi fu organizzato soltanto per ottenere la sua liberazione. Peccato però che questo individuo che si sarà pure ravveduto dei suoi peccati e dei suoi crimini-non lo mettiamo in dubbio-abbia taciuto per tutto questo tempo, facendosi vivo solo adesso che è nata la Commissione Bicamerale. Se avesse voluto realmente parlare, il tempo dal 1983 non è gli è mancato, così come non manca la continua ricerca di attenzioni mediatiche dei soliti mitomani che la Commissione Bicamerale farebbe bene a ignorare.