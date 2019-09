Quello che non ti ho detto, The Wrath (Giuseppe Binetti)

il nuovo singolo in promozione radiofonica

"Quello che non ti ho detto" è il nuovo singolo pop rock di Giuseppe Binetti, in arte "The Wrath", che torna sulle scene con un brano esplosivo ed incentrato su un tema di estrema attualità, il tradimento all'interno di una coppia.

Il brano è stato registrato nella sua amata terra d'origine (Bari) e nello stesso studio dove tutto ebbe inizio, con la costante collaborazione del suo arrangiatore M. Barracane.

Questo nuovo singolo, che conferma lo stile rock di Giuseppe Binetti, racconta una storia comune a tanti di noi, un tradimento protratto nel tempo e venuto alla luce dopo una serie di indizi che hanno portato alla rivelazione della verità con un finale del tutto inaspettato.

La bellezza del testo, la voce graffiante del cantautore rock e la ricerca dei dettagli che si fondono in un suono semplicemente armonioso hanno portato ad un risultato sorprendente.

Sono state realizzate due versioni del brano, una radio edit molto più soft mentre la versione più strong è stata pubblicata sia su Spotify che su Youtube.

Giuseppe Binetti nel 2006 e' stato premiato da Diego Spagnoli, braccio destro di Vasco Rossi, con la tribute band "Siamo Solo Noi". A seguire, l’incontro di due manager hanno portato alla realizzazione di due CD (“Solo Rock” e “Oltre il Confine”) distribuiti da Self Italia e alla partecipazione ad un programma nazionale “Talent1” risultando primo in classifica nella Webchart Italia.

Successivamente è stato pubblicato il suo primo lavoro in lingua internazionale "Dangerous", presentato nel dvd degli Iron Maiden e classificatosi al 50esimo posto nella classifica europea.

