"Quella che vedete è l'ultima foto del 2020, ci rivedremo nel 2021, con la certezza che sarà l'anno della rinascita per tutto il settore della nightlife". Ecco come Icio Franzoni di Royal Management ha salutato la fine del 2020 sui social, certo di una ripartenza del settore intrattenimento in futuro.

Quanto prossimo sarà questo futuro? E' davvero molto difficile e forse non conta. O almeno, non conta quanto dire che la ripartenza ci sarà e sarà decisa.

In realtà l'agenzia di Icio Franzoni, Royal Management, fornisce modelle/i e hostess al settore entertainment & nightlife (party, eventi aperti al pubblico), ma non solo. E' anche attiva nel settore fiere ed eventi professionali. Attiva da anni, l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso.

"Credo in un ritorno in grande stile di eventi e fiere di ogni tipo. Stiamo capendo, in questo periodo così complicato, quanto contino il contatto umano e la socialità da vivere di persona. I social non sono tutto", continua Icio Franzoni. "La mia non è una fede vaga nel futuro. Nasce dall'esperienza e da tanti anni di lavoro. Le aziende avranno bisogno di veri palcoscenici per lanciare nuovi prodotti. Credo anche in un ritorno della fisicità in senso lato, perché legata da sempre alla socialità. Forse torneranno pure i flyer cartacei, con sponsor locali e non, quei flyer che i PR delle discoteche lasceranno di nuovo nei bar e nei negozi".

In effetti vedendo le immagini degli eventi svoltosi in Nuova Zelanda tra fine dicembre 2020 e a gennaio 2021, in cui migliaia di persone ballano senza distanziamento e senza mascherine (solo consigliate), si capisce come anche l'uomo occidentale non aspetta altro che tornare a vivere come un tempo.

E come cambieranno gli eventi business?

"Negli stand il ruolo delle hostess tornerà ad essere fondamentale, così come quello di chi rappresenta le aziende con pubblico o gli addetti ai lavori. La socialità virtuale dei social ha dimostrato limiti evidenti, che quando si potrà verranno superati con eventi in presenza curati in ogni dettaglio", conclude Icio Franzoni di Royal Management.



