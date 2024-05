I giornalisti in Italia non se la passano bene. A dirlo è l'Osservatorio per l'Informazione che in un solo anno, 2023-2024, ha registrato centotrentatré giornalisti vittime di minacce che sono andate nella maggior parte dei casi sotto forma di minacce di azioni legali e nella minor parte dei casi sotto forma di aggressioni e danneggiamenti.

Questo avviene in Italia, che si reputa democratica ma che per quanto riguarda l'informazione sta scivolando a livelli venezuelani, colombiani. Una buona percentuale di minacce giunge dal comune cittadino, ma una parte altrettanto rivelante giunge da istituzioni politiche, le stesse che dovrebbero garantire la libertà di stampa e non censurarla, favorirla e non imbavagliarla.

Ma il dato più preoccupante è un altro: le minacce ai giornalisti da parte di personaggi legati al mondo politico superano addirittura quelle provenienti dal mondo della criminalità organizzata che ovviamente avrebbero tutto l'interesse a mettere il bavaglio alla stampa. Roba da far venire i brividi. Seguono poi le istituzioni private, come le imprese, sempre pronte a nascondere i loro furti, e le minoranze religiose che hanno tutto l'interesse a non far sapere al pubblico che sono dei sepolcri imbiancati pieni di ossa marce,

Per quanto concerne le aree geografiche, curioso annotare come-sempre secondo l'Osservatorio sull'Informazione-la maggior parte delle minacce giungano dalla Regioni del nord e meno da quelle del sud, che essendo infestate dalle mafie dovrebbero detenere il primato. Ma questo forse potrebbe essere spiegato dal fatto che mafia, camorra e ndrangheta si sono inabissate, stringono affari facendo meno rumore possibile, di conseguenza in Italia abbiamo più politici indagati, processati e condannati che mafiosi e camorristi.

Le minacce ai giornalisti in Italia negli ultimi dieci anni si attestano su una media di cinquecento all’anno, praticamente una minaccia e mezza al giorno. Quello che aggrava ancora di più questa realtà da Paese nord-coreano è che l’impunità per i reati contro i giornalisti non viene tenuta in alta considerazione dalla legge. Quindi, minacciare di querelare i giornalisti che fanno i giornalisti e non i pennivendoli conviene. Tanto più se a minacciare processi per diffamazione anche quando si dicono verità certificate sono proprio i politici. Viva l'Italia!