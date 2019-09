Cristiano Ronaldo: 16,2 milioni di euro all'anno da Nike... più bonus!

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo grazie alla sua sponsorizzazione con Nike? 16,2 milioni di euro all'anno fino al 2026!

Questo è l'accordo siglato nel settembre 2016 a Dublino tra Polaris Sports Limited, che detiene i diritti di marketing di Cristiano Ronaldo, e l'americana Nike. Accordo che scadrà ad agosto 2026.

Non solo. Nel caso Ronaldo riceva il Pallone d'Oro o venga insignito del Best Fifa Award come miglior giocatore dell’anno, riceverà un bonus di altri 4 milioni di euro.

Questo è quanto ha pubblicato in anteprima il settimanale tedesco der Spiegel sulla base di documenti di cui sarebbe venuto in possesso "Football Leaks".

I diretti interessati, contattati dallo Spiegel si sono rifiutati di commentare l'indiscrezione, ma non hanno però negato i contenuti della notizia.