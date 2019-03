TI PORTO PER ROMA, 6 e 7 aprile

Il 6 e il 7 aprile al CineTeatro L’Aura, Maurizio Canforini e Alessia Tona vi aspettano con TI PORTO PER ROMA. Una passeggiata per i tesori e le bellezze di Roma, un reading che ti farà scoprire e riscoprire la bellezza della nostra capitale.

Parole suggestive e filmati trasporteranno lo spettatore per le vie di una città magica, TI PORTO PER ROMA, tratto dall’omonimo romanzo di Maurizio Canforini, vi racconterà storie e aneddoti tra i tanti nascosti tra i sampietrini romani… non mancheranno sorprese! Vi aspettiamo!

Per saperne di più: Ti Porto per Roma...

Avviso ai soci

Sabato 6 aprile ore 21

Domenica 7 aprile ore 18



TI PORTO PER ROMA

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Biglietto unico10 €+ tessera associativa annuale (2 €)

Tel: 3464703609 oppure 0683777148

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org