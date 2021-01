Che succede nell'universo musicale del dj producer romagnolo Mitch B.?

Il 25 dicembre 2020, come regalo di Natale è uscita la compilation "Jango Most Rated 2020", ovvero una selezione simbolo della celebre label francese. "Include due mie produzioni", racconta Mitch B. "Sono tra le più forti che ho pubblicato quest'anno, ovvero 'Meters Follow, Mitch B. – Strike It Up' e 'Kortezman x Mitch B. x Fenu x Zen x Abigail - Respect' ".

Sempre a fine 2019 è arrivato un bel radioshow su Ibiza Stardust Radio, un punto di riferimento assoluto e mondiale per chi ama le sonorità deep / chill. Tutto qui? Assolutamente no. C'è presto, nuovo singolo in arrivo, il 22 gennaio, prodotto con Zen. Si chiama 3AM. Il sound è scatenato, la melodia c'è, il ritmo pure.

Per chi ha bisogno di bella musica che dà energia, ecco un bel preview su YouTube.

https://youtu.be/eDnEvvZeIbc