

Fiorentina, con lo United è pareggio subito a segno Sohm

Sfida di lusso per la Fiorentina a Old Trafford contro il Manchester United. 1-1 dopo 90’ e sconfitta ai rigori per la squadra di Pioli che ha mostrato però una buona condizione. Subito in gol l’ultimo arrivato Sohm, che ha sbloccato il risultato all’8’. Un autogol di Gosens ha riportato il risultato in parità. Dal dischetto decisivo l’errore di Parisi.



Roma, l’omaggio a Diogo Jota di Dybala, Ranieri e Massara

Una delegazione della squadra giallorossa, che oggi pomeriggio alle 16 a Liverpool sfida in amichevole l’Everton, è andata ad Anfield a rendere omaggio all’attaccante dei Reds tragicamente morto a inizio luglio a causa di un incidente stradale. Paulo Dybala, Claudio Ranieri e il ds Frederic Massara hanno lasciato dei mazzi di fiori e sono rimasti in raccoglimento davanti al memoriale che fuori dallo stadio ricorda il portoghese



Milan, Rilancio Newcastle per Thiaw: cessione vicina

Newcastle e Malick Thiaw sempre più vicini. Il club inglese un paio di giorni fa aveva offerto 30 milioni di euro per il difensore rossonero, trovando il gradimento del giocatore ma anche il rifiuto del Milan che chiedeva almeno 40 milioni per la cessione, anche perché il tedesco rientra nei piani di Allegri.

Nelle ultime ore, però, è arrivato il rilancio del Newcastle che è arrivato ai 40 milioni chiesti dal Milan (35 milioni più 5 di bonus), dando un’accelerata verso la chiusura della trattativa: se il difensore dovesse dire sì e riabbracciare quindi Sandro Tonali in Premier League, a quel punto il Milan potrebbe andare su Giovanni Leoni del Parma ma piace pure Pietro Comuzzo che ha da poco rinnovato fino al 2029 con la Fiorentina ed è valutato 25-30 milioni (e tra l’altro è uscito anzitempo dell’amichevole contro il Manchester United per un problema alla bocca dello stomaco).



Infortunio Lewandowski, che guaio: salterà l’esordio ne LaLiga, ma rischia anche di più

Infortunio pesantissimo in casa Barcellona. Secondo quanto rivelato dal quotidiano AS, infatti, Robert Lewandowski potrebbe saltare fino alle prime tre giornate di LaLiga a causa di un fastidio al bicipite femorale della gamba sinistra. Nel comunicato rilasciato nella giornata di ieri, l’attaccante polacco era stato annunciato come assente per il Trofeo Gamper contro il Como di domani, ma il guaio fisico avuto lo terrà fuori per più di qualche giorno.



Tudor, entusiasmo Juve: “Sarà la stagione di Koopmeiners…”

Le parole di Igor Tudor alla vigilia dell’amichevole con il Dortmund: “Sarà importante dare minutaggio a tutta la squadra, l’obiettivo è arrivare pronti alla prima giornata di campionato. David, Joao Mario e Bremer giocheranno dall’inizio”. E sul mercato: “Ragioniamo ogni giorno con la società. Vlahovic? Sta lavorando bene come tutti gli altri”.



Napoli, tesoretto in uscita: Raspadori verso l’Atletico Madrid

Nonostante gli acquisti di Sam Beukema, Noa Lang, Vanja Milinkovic-Savic, Lorenzo Lucca, Luca Marianucci, Kevin De Bruyne e, infine, Miguel Gutierrez, a 23 giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato il bilancio del Napoli è in attivo. Verosimilmente non sarà così il prossimo 2 settembre perché all’appello mancano ancora tre acquisti: un terzino destro, un centrocampista e l’ala sinistra. Però questo dato è il segnale che il Napoli questa estate s’è mosso tanto e bene anche sul fronte uscite: il trasferimento a titolo definitivo di Victor Osimhen al Galtasaray è stato il boost più importante, ma rappresenta meno del 60% dei soldi entrati nelle casse del club partenopeo in un’estate che ha visto i campioni d’Italia rivoluzionare profondamente la rosa.

Victor Osimhen è stato ceduto al Galatasaray per 75 milioni di euro. Prima dell’addio del nigeriano, nove milioni di euro sono stati incassati per il trasferimento definitivo di Natan al Betis e altri otto per quelli di Elia Caprile al Cagliari. Dai trasferimenti in prestito di Linstrom (Wolfsburg), Cajuste (Ipswich), Ngonge (Torino), Rafa Marin (Villarreal), Folorunsho (Cagliari) e Zerbin (Cremonese) altri 5.5 milioni di euro. Siamo a 97.5 milioni di euro.

Ma non è certo finita qui perché in questa settimana il Napoli ha praticamente definito altre tre cessioni. Tolti i bonus, Giacomo Raspadori passa all’Atletico Madrid per 22 milioni di euro. Altri sette i milioni incassati per il trasferimento di Giovanni Simeone al Torino e circa sei per il passaggio di Alessandro Zanoli al Bologna. Il totale fa 132.5 milioni di euro. In attesa dei botti di fine agosto, più di quanto speso in entrata.



Conte, carica Napoli: “Parlare poco e fare tanto…”

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, durante la presentazione della squadra a Castel di Sangro: “Non finiremo mai di ringraziare i tifosi per la passione e l’entusiasmo. Ci rivediamo dopo un bellissimo anno: un grazie allo staff e ai calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. Grazie anche ai calciatori che sono andati via e che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto. Ora si riparte: bisogna parlare poco e cercare di fare tanto”. Assente alla presentazione Giacomo Raspodori che lunedì 11 agosto sosterrà le visite mediche con l’Atletico Madrid



Lautaro e Bonny trascinano l’Inter: 2-1 a Monaco in dieci…

La squadra di Chivu vince la sua prima amichevole internazionale, battendo, in rimonta e con l’uomo in meno (espulso Calhanoglu al 36’), il Monaco 2-1. Partenza in salita per i nerazzurri che vanno sotto dopo 2’ con il gol di Akliouche. Al 36’ rosso al centrocampista. Nella ripresa l’Inter reagisce e Lautaro fa 1-1. Chivu cambia, entra Bonny. L’ex Parma ruba palla ai centrali del Monaco e batte Hradecky per il 2-1 che l’Inter difende senza grosso affanno fino al 90’.