Il caso Orlandi si arricchisce di nuovi particolari che la Commissione Parlamentare d'Inchiesta farebbe bene a prendere in considerazione, perché sono già nella disponibilità della Procura di Roma e di quella Vaticana che dovranno verificarli. Parliamo di alcune lettere anonime giunte sulla scrivania del pm Domenico Sica tra il 19 e il 23 agosto del 1983, due mesi dopo la sparizione di Emanuela Orlandi.

Prima di citare il contenuto delle lettere, vale la pena menzionare un articolo di Tommaso Nelli secondo cui sempre alla Procura di Roma, a metà agosto 1983, giunse una segnalazione anonima che accusava Meneguzzi di essere colpevole della scomparsa della nipote Emanuela e di aver importunato sessualmente anche l'altra nipote, Natalina Orlandi, mettendo in moto lo scambio epistolare tra la magistratura italiana e la Segretaria di Stato Vaticano, sfociato poi nel famoso carteggio uscito a galla solo nel luglio dello scorso anno.

Certo, se è vero come afferma Natalina Orlandi che quelle “morbose attenzioni sessuali”, derubricare poi da lei in “piccole avance verbali”, le aveva rivelate solo al suo fidanzato, Andrea Ferraris, e al sacerdote confessore, Josè Alzate, c'è da chiedersi chi altri sapesse delle insidie sessuali dello zio Mario verso Natalina che, tra l'altro, lavorava come segretaria dell'ufficio legale del Parlamento, retto dall'avvocato Gianluigi Marrone, persona molto vicino agli ambienti vaticani.

Ma non è questo che ci interessa sapere, ma cosa scrisse l'autore delle tre lettere citate sopra. L'autore si definì un ex dipendente della Camera in pensione e accusò Mario Peruzy, direttore amministrativo del Parlamento e personaggio molto vicino a Oscar Luigi Scalfaro, ministro dell'Interno, e i suoi più stretti collaboratori di fare mercimonio della loro funzione pubblica, estorcendo sesso alle dipendenti di Montecitorio o aspiranti tali.

Tra questi stretti collaboratori, i carabinieri fecero notare a Sica che Mario Meneguzzi era l'uomo di fiducia di Peruzy, il suo braccio destro. Da notare che Natalina Orlandi dichiarò che le insidie sessuali da parte dello zio le subì nel 1978, ovvero nello stesso anno in cui fu assunta alla Camera grazie anche all'interessamento dello zio che, con le conoscenze politiche di cui disponeva, potrebbe averla favorita nel superamento del concorso.

L’autore della lettera affermò che quel mercimonio sessuale o bordello era noto anche ai politici, i quali facevano di tutto perché la cosa non diventasse di dominio pubblico, mettendo a tacere anche la pesante bastonatura che Mario Peruzy si prese da un addetto alle auto blu per aver insidiato pesantemente sua figlia. Che il Parlamento fosse diventato una fauna, fu confermato anche da un altro dirigente di Montecitorio, Paolo Petta, che rivelò a Pino Nicotri come la Camera fosse “un casino nel vero senso della parola, con gente che approfitta del proprio incarico per estorcere sesso a dipendenti e aspiranti tali”. L'uomo parlò in particolare di “giri poco chiari attorno alla buvette della Camera”, cioè intorno al bar gestito proprio da Mario Meneguzzi.

Queste informazioni potrebbero spiegare il motivo per cui Domenico Sica ritenne non indagare troppo in certe direzioni. Il pm Giovanni Malerba, per esempio, si lamentò del fatto che i documenti di Sica non arrivarono mai nelle sue mani, forse perché fatti sparire o nascosti accuratamente. In ogni caso, queste lettere-in caso di conferma della loro autenticità-spiegherebbero il motivo per cui Sica, pur convinto che dietro la scomparsa di Emanuela Orlandi ci fosse una "storia tra lo zio Mario Meneguzzi e la nipote", come confermò il magistrato Ilario Martella, evitò di avventurarsi in territori minati che potevano forse sollevare uno scandalo politico potenzialmente esplosivo.