Il talento di Salvatore Ambrosini ha attirato l'attenzione di un vasto pubblico non solo partenopeo

Salvatore Ambrosini, in arte RinoTheNicePlayer, è un giovane youtuber di talento. La sua passione è il doppiaggio, infatti sul suo canale YouTube pubblica spesso video in cui doppia personaggi di film, serie tv e cartoni animati. È famoso per le sue ironiche imitazioni, riesce ad immedesimarsi in numerosi personaggi, come ad esempio Homer Simpson. Il 14 giugno 2019 ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui doppia Topolino, ottenendo più di 1 milione di visualizzazioni.

Grazie all'impegno e alla costanza, è riuscito ad ottenere 10 mila iscritti su YouTube e 10 mila seguaci su Instagram. Dopo il raggiungimento di queste soglie Salvatore non si arrende, continua ad andare avanti con la sua fantastica carriera. Ultimamente sul suo canale YouTube non ha pubblicato solo video relativi al doppiaggio, ma anche video tutorial riguardanti il mondo digitale.

Lui adora la tecnologia, infatti, il suo hobby è quello di studiare tutto ciò che riguarda l'informatica. La sua carriera ha avuto inizio nel 2014 con l'apertura del suo primo canale YouTube, dove pubblicava video con suo fratello, Giuseppe Ambrosini, che ha deciso, poi, di chiudere per dei problemi inerenti alla monetizzazione. Nel 2018, ha aperto un secondo canale, che ha chiamato RinoTheNicePlayer, con il quale ha raggiunto vette inaspettate. Nel 2019, è stato scelto per il ruolo di Andrea d'Ungheria, nella webserie Il Castello, affermandosi anche come attore.

La nostra redazione ha avuto anche l'opportunità di intervistare Salvatore. Queste sono le domande che gli abbiamo posto: