5 maggio, Julian Perez al Bolgia di Bergamo

Sul palco del Bolgia di Bergamo il 5 maggio 2018 arriva lo spagnolo Julian Perez. Suona in alcuni dei più importanti club e festival del pianeta (Fabric a Londra, Rex a Parigi, Outline a Mosca, Sunwaves in Romania...) ed il suo sound, un mix molto personale di techno e house, è decisamente ipnotico. Dopo essersi fatto conoscere grazie alla musica pubblicata sulla sua vinyl-only label Fathers & Sons Productions e release su label di riferimento come Cocoon Recordings, oggi è il protagonista musicale di Girada Unlimited, la sua attuale etichetta. Resta costante per Julian Perez un'attenzione spasmodica per sonorità davvero particolari, che sappiano colpire il cuore di chi balla.

L'evento è organizzato in collaborazione con Momento Lab.

Prevendite Online: Bolgia.it/r050518/

Evento Facebook con tutti i dettagli (orari, prezzi, etc)

https://www.facebook.com/events/461658394250393/

Bolgia

info 3383624803 www.bolgia.it info@bolgia.it

www.facebook.com/bolgiaofficial

Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo)

A4 Milano Venezia uscita Dalmine (venti minuti circa da Milano)

In treno: Stazione Verdello - Dalmine (disponibile navetta per il Bolgia al costo di 2€ a/r per persona)