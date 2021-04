Già prima della pandemia, ricorda Save the Children, l'India aveva circa 189 milioni di persone denutrite, il numero più alto al mondo. Adesso, a causa della pandemia, la perdita dei redditi, la mancanza di accesso al cibo e il sistema sanitario sotto stress potrebbero avere un impatto devastante su milioni di minori, e ad essere maggiormente colpiti, come sempre, i più poveri ed emarginati.



Pertanto, ricorda la ong svizzera, rischiano di essere milioni in più i bambini costretti a vivere in povertà e a patire la fame in quel Paese a causa del continuo aumento dei casi di COVID-19.

Questa settimana il numero dei morti ha superato i 200.000 e i rigidi blocchi potrebbero controllare la diffusione del virus, ma rischiano anche di spingere molti minori e le loro famiglie in povertà.

Una ricerca pubblicata il mese scorso ha rilevato che il tasso di povertà dell'India potrebbe aumentare fino allo 0,6% con misure di controllo limitate in atto per almeno 12 mesi e di quasi il 7% se fossero introdotte misure di controllo rigorose. Diversi Stati dell'India hanno imposto rigidi blocchi nel tentativo di controllare il virus.

Sebbene i bambini corrano un rischio minore di contrarre il COVID-19, non sono però immuni dalle conseguenze, perché se le loro famiglie, i loro insegnanti e i responsabili della comunità si infettano, nessuno è in grado di sostenerli.

L'India ha già la più grande popolazione al mondo che deve affrontare la carenza di cibo, con circa 189 milioni di persone denutrite prima dell'inizio della pandemia. Save the Children teme che, a causa dell'impatto dell’emergenza epidemiologica, queste carenze possano aumentare ulteriormente.

L'incremento della povertà, la mancanza di accesso al cibo e il sistema sanitario sotto stress potrebbero avere un effetto devastante su milioni di bambini. I più piccoli malati potrebbero non ricevere le cure di cui hanno bisogno perché gli ospedali sono sopraffatti dai casi di Covid e molti minori potrebbero essere costretti ad abbandonare la scuola e a trovare un lavoro per integrare i redditi familiari persi. L’Organizzazione sottolinea che bambini e adolescenti che non vanno a scuola corrono un rischio maggiore di cadere vittime di forme di abuso come il matrimonio infantile, il lavoro minorile e lo sfruttamento.

“Mentre la crisi in India continua a essere fuori controllo, il suo impatto sui bambini diventa sempre più grave. L'aumento delle infezioni da COVID-19 sta imponendo rigide misure di blocco che hanno lasciato molte famiglie senza una fonte di reddito, trascinando milioni di minori al di sotto della soglia di povertà e i più poveri in una povertà ancora più profonda. I blocchi sono necessari per controllare la diffusione del virus, ma le misure di controllo hanno conseguenze inevitabili, che avranno impatti duraturi su bambini e famiglie. La pandemia ha annullato gran parte dei progressi compiuti dall'India nella riduzione della povertà e, come troppo spesso accade, sono i bambini più poveri ed emarginati a essere i più colpiti. Poiché l’emergenza epidemiologica continua a rappresentare una grave interruzione per l'apprendimento dei bambini, qualsiasi speranza che avevano di uscire dalla povertà sta rapidamente scomparendo. Ciò che è ancora più preoccupante è che il sovraccarico del sistema sanitario sarà inadeguato, soprattutto per proteggere le persone vulnerabili e i loro bambini. Molti perderanno genitori e familiari e più famiglie perderanno i loro redditi" ha dichiarato Sudarshan, CEO di Save the Children in India.

Save the Children in India ha lavorato a stretto contatto con il governo per rispondere alla crisi generando consapevolezza su prevenzione, misure di controllo e vaccinazioni, e sta anche lavorando per proteggere i bambini dallo sfruttamento, dal lavoro minorile e dai matrimoni precoci. L'Organizzazione prevede di intensificare i suoi programmi sanitari per fornire supporto medico salvavita come centri di quarantena, ambulanze, cibo e sostegno psicosociale per i bambini. Save the Children, infine, sta anche promuovendo l'accettazione pubblica delle misure di sicurezza COVID-19 e sta conducendo campagne di sensibilizzazione per incoraggiare le persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni a fare il vaccino, quando saranno idonei per la vaccinazione a partire dal 1 maggio.