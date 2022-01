Gli Stati Uniti d'America sono sempre stati pesantemente influenzati dalla presenza di gruppi religiosi fondamentalistici. Fondamentalismo, contrariamente a quanto ci crede, non vuol dire necessariamente una interpretazione letterale delle Sacri Scritture, vuol dire soprattutto movimenti che si contrappongono alla Cattolicesimo, puntando a un ritorno dei valori cristiani che loro credono andati smarriti.

A dirlo è la giornalista Maria Teresa Trigiante, autrice del libro Il Fondamentalismo cristiano negli Stati Uniti D'America. Una sorta di introduzione al mondo del fondamentalismo. Il libro è diviso in quattro parti e propone un percorso di progressivo avvicinamento al tema probabilmente più interessante: l’influenza religiosa sulla politica americana, tanto che l'autrice rivela che "ovunque c’è religione si annida il rischio di derive fondamentaliste".

Quello che viene definito fondamentalismo religioso cristiano nacque infatti proprio negli Stati Uniti, in ambienti protestanti, a cavallo tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Inizialmente fu un movimento interessato a fissare alcuni irrinunciabili punti dottrinali, nonché a fare da contraltare all'universalismo della Chiesa Cattolica, vista come nemica di Cristo e, quindi, come nemica da combattere. Solo dopo cominciò ad assumere forme politiche ed economiche.

L’ideologia che sta alla base del fondamentalismo cristiano risiede nella ricerca del tradizionalismo che rimanda a un’epoca dell’oro, effettivamente mai esistita, in cui regnava la legge di Dio in tutte le sfere della vita, individuale e collettiva, e predica il ritorno al pensiero biblico contro l’autonomia della ragione umana. Nati quindi come nemici della modernità, i fondamentalisti hanno finito per sfruttare la stessa modernità per raggiungere i propri scopi: l’autrice, esperta in comunicazione, dedica infatti la terza parte all’analisi di alcuni dei siti Internet più interessanti tra quelli della galassia fondamentalista.

Un aspetto determinante del fondamentalismo americano è la stretta collusione con gli ambienti politici, a cui i gruppi religiosi fanno sempre più ricorso sia per avere vantaggi finanziari sia per esercitare attività di lobbing. Un gruppo fondamentalista che voglia ottenere leggi a sua favore non può fare a meno di fare compromessi con le forze politiche americane, in cambio di voti elettorali ai candidati che hanno supportato le loro attività.

Cosa più interessante è che tutte le religioni cristiane americane, anziché isolarsi da un mondo che non comprendevano più, hanno finito per farvi parte, attraverso un processo si secolarizzazione che ha portato molti gruppi fondamentalisti americani a diventare vere e proprie multinazionali che nulla hanno a che vedere con la religione. Questo però ha inciso negativamente sui gruppi fondamentalisti, tanto che negli States la percentuale degli affiliati che hanno abbandonato una religione è più che raddoppiato negli ultimi tempi. Un dato che non ha mai ricevuto l’attenzione che merita, e che peraltro è facilmente comprensibile alla luce di quanto contenuto in questo libro.