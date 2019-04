Leclerc il più veloce nelle libere del venerdì sul circuito di Baku

Le libere del venerdì del GP dell'Azerbaigian si sono disputate solo a metà, visto che quelle del mattino sono state annullate dopo soli 12 minuti, a causa della copertura di un tombino da sistemare e che ha provocato un incidente alla Williams di George Russell, che a causa della sostituzione del telaio della sua vettura è stato costretto a non poter disputare neppure la seconda sessione di libere.

Nel pomeriggio, la Ferrari è stata la vettura che più di altre è sembrata a suo agio sulla pista di Baku, facendo registrare tempi che fanno ben sperare per l'esito della gara.

Charles Leclerc è stato il più veloce della giornata ed unico a scendere sotto l'1:43, facendo segnare 1:42.872, oltre 3 decimi più veloce del compagno di squadra Vettel, secondo miglior tempo, e di quasi 7 decimi più veloce di Hamilton, che ha portato a casa il terzo tempo di giornata, mentre la Red Bull di Max Verstappen è finita quarta davanti alla seconda Mercedes di Valtteri Bottas, con entrambi che sono stati distanziati di circa 1 secondo.

Considerando che la pista di Baku non era "gommata" e che il record sul giro in gara è di 1:43.441, stabilito da Vettel nel 2017, la prestazione di oggi della Ferrari sembra poter far dire che le modifiche alle vetture di Maranello annunciate per questo gran premio siano state decisive.

Non resta che attendere sabato per vedere se queste ottime premesse saranno confermate anche per le qualifiche che inizieranno alle ore 17.