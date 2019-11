Questo il comunicato del Napoli, rilasciato nel primo pomeriggio, sul cosiddetto ammutinamento della squadra che ieri sera non è rientrata nel centro sportivo di Castelvolturno dove era in ritiro.

"La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede.Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all'allenatore della stessa Carlo Ancelotti.Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire".

De Laurentiis ha demandato ad una nota le future decisioni in merito all'ammutinamento della squadra per il mancato rientro a Castelvolturno, in relazione al ritiro su cui ha però scaricato l'intera responsabilità al tecnico, Carlo Ancelotti.

L'allenatore del Napoli, invece, parlando in conferenza lunedì aveva detto di essere contrario al ritiro di cui aveva indicato la proprietà come unica responsabile. Un caos!

Tra Ancelotti e de Laurentiis, alla fine dell'allenamento odierno, vi è stata una conversazione telefonica.

Il prossimo appuntamento di Serie A, sabato 9 novembre alle 20:45, vedrà impegnato il Napoli in casa contro il Genoa.