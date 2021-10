All'Hotel Costez di Cazzago (BS), come in tutta l'Italia del resto è arrivato l'autunno, ma con gli amici, divertendosi, durante i weekend, il relax è assicurato.

Anche se ancora non si può ballare, lo storico locale situato in Franciacorta propone sicurezze che sanno mettere d'accordo divertimento e sicurezza (Green Pass obbligatorio per accedere al locale). Ogni venerdì e sabato notte, qui, il divertimento inizia presto, già alle 22 e 30 e dura fino a tarda notte, ovvero alle 3. E' il posto giusto per guardare, farsi guardare, rilassarsi, incontrarsi.

In console venerdì 8 ottobre ecco Dr.Space, uno dei dj più affermati a Brescia e non solo. Con lui la bella e bravissima Chiara Giorgianni al microfono. Sono due professionisti capaci di spaziare con il loro sound e la loro energia da un genere musicale all'altro senza mai annoiare. Sabato 9 ottobre al mixer c'è invece Steven Nicola, mentre al microfono arriva Mapez, anche loro già conosciuti ed amati dal pubblico dell'Hotel Costez.



All'Hotel Costez di Cazzago (BS) la musica ed il relax sono da sempre protagonisti. E anche nella Eyes Season 2021 - 2021 i cocktail sono premium e i dj set d'eccezione. Sorrisi, amici, ottimi drink, bella musica: non passare una bella serata è davvero difficile.

Quella di Hotel Costez è una Eyes Season piena di stile, come del resto succede sempre all'Hotel Costez. In console, a regalare comunque emozioni con la loro musica, i dj e i vocalist più apprezzati dal pubblico di questo locale e non solo.

Tra i partner della nuova stagione 2021 - 2022 per l'Hotel Costez di Cazzago (BS), ecco SVENN, Sottovoce Speak Easy BG, OOF OTTICA, Apelungo.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, bar, festival in diverse regioni italiane. Chi si diverte nei locali Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

Hotel Costez – Cazzago (BS)

via Pertini 2D / via Bonfandina Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

Dalle 22:30 alle 3, ogni venerdì, sabato e prefestivi.

Info: 331.9874644 (nuovo numero, Alessia)

https://www.facebook.com/hotelcostez

Ingresso libero, consumazione facoltativa.

Accesso con Green Pass.

https://www.instagram.com/costez_official/