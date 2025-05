Il 17 maggio è stata celebrata la giornata internazionale contro l’omofobia. Una ricorrenza annuale che non avrebbe ragione di esistere se si considera che in Italia tutta questa discriminazione contro gay, trans e lesbiche non esiste. Ci sono stati sicuramente casi di discriminazione, ma sono stati episodi isolati, mentre nella maggior parte dei casi gli italiani sono indifferenti a chi si dichiara gay o lesbica.

Le persone colorate di arcobaleno rivendicano i loro diritti. Alcuni sono legittimi, come quello di sposarsi, mentre altri sono dettati solo dal capriccio, come per esempio quello di avere figli. Una pretesa che contrasta con la natura che impedisce a una coppia omosessuale di procreare figli, a meno che questi figli non si adottano o si “ricavano” da un utero in affitto, mercificando ancora una volta il corpo di una donna, che “vende” il frutto del proprio ventre come si vendono bambole nei negozi.

Quello che gli omosessuali vogliono far credere, mediante questi cortei colorati, è che i gay, i trans o le lesbiche sono stigmatizzati dalla società, relegati in secondo piano o perfino ghettizzati. Il che non corrisponde affatto alle verità, perché mentre in altre nazioni come quelli orientali o mediorientali gli omosessuali incorrono in sanzioni che possono giungere anche alla morte, qui in Italia incontrano un’ampia accettazione sociale, tanto che gli italiani che non si scandalizzano più se gli omosessuali diventano politici, conduttori televisivi, cantanti invitati ai Festival di Sanremo. Ma ai pride fa comodo far credere di essere discriminati, presentandosi come gruppo sociale fragile ed esposto a vessazioni di ogni tipo, così possono continuare a chiedere tutele che in realtà sono privilegi sempre più estesi.

Il punto centrale che rende i pride criticabili è che i manifestanti comunicano solo e sempre messaggi di natura sessuale. Basta vederli attraversare le strade mezzo nudi per capire che la loro rivoluzione non è una richiesta di diritti che a loro non mancano, ma una sorta di provocazione verso i cittadini che non di rado sono costretti a portare i loro figli lontano da tali cortei che rasentano l’indecenza pubblica. I gay pride sono carichi di riferimenti simbolici che riguardano la sfera erotica. E questa è una dimostrazione di mancanza di pudore e di rispetto verso gli eterosessuali che stride con rivendicazioni avanzate e sempre ricevute, tanto che anche papa Francesco aprì le porte della Chiesa agli omosessuali, prima che il nuovo pontefice, Leone XIV, le chiudesse di nuovo, dichiarando che una famiglia deve essere composta da un uomo e da una donna e non da coppie dello stesso sesso.

Un decisione dettata anche dalla blasfemia dimostrata durante i pride in cui vengono presi di mira i simboli della religione cristiana, con una carosello di persone arcobaleno che insultano, deridono e denigrano Gesù, i santi e la Chiesa Cattolica con tutta la sua nomenclatura ecclesiastica. Eppure, nonostante questi comportamenti che offendono la sensibilità dei cristiani, i pride non vengono minimamente sanzionati, perché per loro vale la libertà di parola, diritto insindacabile che sfocia nell’immunità totale. Qualora invece si criticassero questi atteggiamenti portati agli eccessi, ecco scattare subito l’accusa di omofobia e le necessità di una legge ad hoc.