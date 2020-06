Il Sindaco Giovanni Formica ha firmato un’ordinanza disciplinante gli orari d’apertura e chiusura dei locali e regolamentante anche la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Si tratta d’un provvedimento, che giunge dopo quanto emerso nel Comitato Ordine pubblico e sicurezza, tenutosi in Prefettura giovedì scorso. Le modifiche avranno efficacia già da oggi.

Tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) dovranno chiudere i locali al pubblico alle ore 01:00 nei giorni da lunedì a giovedì e alle ore 02:00 dal venerdì alla domenica. È fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario d’apertura e chiusura dell'esercizio. Previste pesanti sanzioni economiche per quanti non rispetteranno l’ordinanza.

Sempre da oggi – 13 giugno – e sino al prossimo 30 giugno, su tutto il territorio cittadino è fatto divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00 di ogni giorno della settimana. Il predetto divieto non si applica agli esercizi di vicinato, che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad es. gastronomie, gelaterie, rosticcerie, etc.), a condizione che non siano in alcun modo utilizzati contenitori in alluminio o vetro. Divieto anche per tutti gli altri esercizi di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00 di ogni giorno della settimana. I titolari di distributori automatici di vendita al pubblico di bevande alcoliche non potranno operare la vendita prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00 di ogni giorno della settimana.

Stesso discorso per le bevande in vetro o alluminio, anche se analcoliche, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00 di ogni giorno della settimana. Nel provvedimento si evidenzia ancora che dopo le ore 21.00 è consentita esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar, pub e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione e nel rispetto delle linee guida allegate all'O.P.R.S. 22/2020.

La somministrazione di bevande al banco o la vendita di bevande da asporto è consentita, dopo le ore 21:00, esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar, pub e ristoranti), a condizione che non vengano impiegati contenitori in vetro o alluminio. L’ordinanza, adottata anche dagli altri Comuni del messinese, scaturisce dalle violazioni delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale sia in tema di rispetto di distanze interpersonali, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale scaturitasi dopo la riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto.

«In occasione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza del 11 giugno – evidenzia Formica - si è sottolineata la necessità di intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, prevedendo una nuova regolamentazione anche a Milazzo, città che, durante i fine settimana, anche in ragione della quantità e qualità dei servizi offerti, è meta di un consistente flusso di giovani, provenienti da tutti i comuni della Città Metropolitana. Dopo una serie di consultazioni con i Sindaci dei Comuni a maggiore vocazione turistica della costa tirrenica della Città Metropolitana, si è pervenuti alla determinazione di individuare, in massima parte, misure omogenee di governo dei questi fenomeni».

Il fine settimana sarà caratterizzato da controlli a tappeto da parte della polizia locale contro il parcheggio selvaggio, soprattutto nelle ore serali e notturne in marina Garibaldi, nel centro città e al Tono, fenomeno ripetutosi purtroppo nelle ultime settimane con una certa frequenza creando anche disagi alla stessa viabilità. Eloquente poi il caso della sosta al centro della carreggiata sul lungomare Garibaldi, in zona di assoluto divieto. Stesso discorso alla ‘Ngonia del Tono.

Il comandante Giuseppa Puleo ha reso noto che sarà operativa l’auto dotata dell’apparecchiatura “Street control”, che permette di verificare e verbalizzare in tempo reale situazioni d’irregolarità della sosta. La sanzione sarà poi inviata a domicilio del trasgressore. La decisione di comunicare preventivamente l’attività di controllo – viene sottolineato a palazzo dell’Aquila – scaturisce dall’intendimento dell’Amministrazione non di fare cassa, ma per cercare di mettere ordine nella circolare veicolare e sollecitare il cittadino ad una più puntuale osservanza delle regole a cominciare proprio dall’osservanza del Codice della Strada.