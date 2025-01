Finlombarda ha concesso un finanziamento di 4,5 milioni di euro a favore di Arix S.p.A., storica azienda di Mantova specializzata in prodotti per la pulizia e la cura della persona. Il Presidente Andrea Mascetti: sosteniamo il “Made in Lombardia”.



Finlombarda, guidata da Andrea Mascetti, finanzia 4,5 milioni a favore di Arix S.p.A.

A dicembre, la società finanziaria della Regione Lombardia, guidata dal Presidente Andrea Mascetti, ha chiuso un accordo con Arix S.p.A. La storica azienda mantovana, produttrice e distributrice di articoli per la pulizia della casa, la pulizia professionale e la cura della persona, ha ricevuto da Finlombarda un finanziamento di 4,5 milioni di euro, volto a sostenere il suo modello di crescita sostenibile. Attiva dal 1969, Arix ha sempre dimostrato una spiccata sensibilità verso i temi legati all’impatto ambientale e sociale, distinguendosi per il suo impegno a favore di tali tematiche. La gamma di prodotti realizzati con materiali plastici riciclati e riciclabili certificati “Tonkita We Like Green”, la scelta di ricorrere all’energia da fonti rinnovabili per i propri stabilimenti, l’adozione di un modello di logistica sostenibile e la redazione di un bilancio di sostenibilità, su base volontaria, ne sono l’esempio tangibile.



Andrea Mascetti: Finlombarda sostiene il Made in Lombardia

L’Amministratore Delegato di Arix S.p.A. Michele Melegari ha espresso grande soddisfazione per il buon esito dell’operazione. “Arix è orgogliosa di essere stata inclusa tra le aziende meritevoli di essere finanziate da Finlombarda. Tale operazione consentirà alla nostra impresa di proseguire nello sviluppo di nuovi prodotti innovativi e sostenibili, continuando il percorso virtuoso che l’ha vista protagonista negli ultimi anni nel mondo dell’economia circolare, rafforzando la solidità a livello territoriale”, ha dichiarato il manager.

Per il Presidente di Finlombarda Andrea Mascetti, il finanziamento a favore di Arix S.p.A. supporta il “Made in Lombardia di qualità”. “Vocazione verso un futuro più attento a territori e identità, capacità di competere sui mercati internazionali – ha poi aggiunto – sono solo alcune delle caratteristiche distintive delle aziende della regione che affrontano le attuali sfide economiche con coraggio e lungimiranza. Siamo lieti di poter operare al loro fianco sostenendone finanziariamente lo sviluppo”.