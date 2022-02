El Bendecido Real è un artista italiano molto legato alla cultura ispanica. Artisticamente è nato con un cuore EDM, ma si spinge a toccare le corde di correnti Pop e Reggaeton. In altre parole, ha un sound decisamente contemporaneo, perché sganciandosi dall'appartenenza ad un solo genere musicale, El Bendecido Real spazia tra le diverse sonorità del suo tempo.

Il suo nuovo singolo, appena uscito su Blanco Y Negro, label conosciuta in tutto il mondo per qualità dei brani che pubblica, si chiama "It's Only You". Ha un sound efficace ed internazionale, un inciso che dà energia e un testo intenso che racconta il rapporto importante con una persona. Ascoltare "It's Only You" senza lasciarsi coinvolgere dal ritmo e dalla melodia è semplicemente impossibile.

In spagnolo Bendecido significa Benedetto, un nome che l'artista ha scelto per definire se stesso. Non lo fa per caso. Infatti, poco più che ventenne, è sopravvissuto ad un incidente che l'ha visto in bilico a lungo tra la vita e la morte e poi in coma. Da questo episodio deriva il suo forte desiderio di rivalsa che lo spinge a rimettersi in gioco nel mondo della musica. El Bendecido ha oggi tante nuove storie ed emozioni da raccontare, facendo della musica stessa una terapia di sfogo, una mezzo magico con cui riesce ad esprimersi davvero. Il bello è la sua musica, su Spotify o altrove, è liberatorio ed emozionante anche per chi ascolta.



www.instagram.com/elbendecidoreal/

https://soundcloud.com/el-bendecido-346562464

https://www.facebook.com/El-Bendecido-Real-108673627976037

El Bendecido Real - "It's Only You" su Spotify

https://open.spotify.com/track/0kAt3ox9yXgkfCuF7qOfNU?si=650b848d22ac4466