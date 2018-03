VKworld T2 Plus è uno smartphone, ma anche un telefono a conchiglia

Sul mercato è possibile acquistare smartphone di ogni tipo. Molti hanno un design simile (se non identico), ma ce ne sono anche alcuni davvero particolari. Tra questi, il VKworld T2 Plus.

Questo dispositivo somiglia ad un classico telefono a conchiglia di qualche anno fa, ma in realtà è uno smartphone.

Il VKworld T2 Plus ha due display e può essere utilizzato sia come un classico smartphone (tramite il display touch) che con la tastiera fisica (proprio come i vecchi telefonini).

Queste alcune delle sue principali caratteristiche:

2 Display IPS 4,2″ con WXGA (1280×720 pixel), CPU MediTek MT6737, GPU Mali-T720, RAM 3GB, Memoria interna 32GB espandibile, Sistema operativo Android 7.0, dual SIM, Fotocamera posteriore 8MP, Fotocamera frontale 2MP, Batteria 2000 mAh, Sensore di luminosità.