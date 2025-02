La Dea non si sblocca al Gewiss Stadium e col Cagliari finisce in parità, senza reti.

L'Atalanta non è andata oltre lo 0-0 interno contro il Cagliari nella 25a giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium Gasperini ha scelto il turnover per affrontare la sfida contro i sardi tra un impegno di Champions League e l'altro, ma per la quarta gara casalinga consecutiva la Dea non è riuscita a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.

Poche le occasioni da gol nei novanta minuti, la più ghiotta capitata a Vlahovic a un minuto dalla fine, esaltando le capacità di Caprile che ha deviato in angolo. Per il Cagliari di Nicola un altro pareggio di prestigio in trasferta dopo quelli contro Juventus e Milan.

E Nicola ha commentato così la gara:

"Oggi la partita si poteva interpretare in modi diversi, al cospetto di un rivale così forte: ci voleva ordine e la squadra lo ha sempre tenuto senza mai rinunciare a giocare, pur ovviamente lasciando possesso palla maggiormente a loro. Non abbiamo mai attaccato la profondità direttamente più di due volte di fila, ci avrebbe portato a sfilacciarci, siamo stati bravi a fraseggiare e preparare la giocata, è mancato un po’ riempire la trequarti con le mezzali per accompagnare meglio e di più Piccoli. Ma noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e quanto valiamo, quindi non dobbiamo avere superficialità e supponenza, se non siamo squadra non arriviamo da nessuna parte, oggi siamo stati molto squadra.Se devo fare un appunto, oggi, è che è mancata un po’ di consapevolezza nel credere che saremmo potuti andare oltre, non perché siamo meglio dell’Atalanta ma perché quando ti crei l’opportunità devi velocizzare ed essere preciso nell’inserire il terzo uomo e nel verticalizzare. Questo vuol dire che ci manca ancora consapevolezza completa, noi cerchiamo sempre di proporre e non limitare solo l’avversario, altre volte abbiamo magari spinto troppo e perso, oggi è importante l’equilibrio e anche un punticino alla volta può aiutare tanto al nostro cammino. C’è ancora molto da fare, lo sappiamo, oggi riconosciamo i meriti dell’Atalanta ma anche i nostri nel fare una gara ordinata e organizzata".

E questo è stato il commento di Gasperini:

"Abbiamo qualche difficoltà in attacco. Facciamo più fatica a vincere le partite, soprattutto in casa, ma la prestazione e la qualità del gioco dei ragazzi è stata molto buona. Sotto l'aspetto fisico abbiamo fatto un'ottima partita, come facciamo di solito. In questo inizio di febbraio facciamo qualche fatica in più, ma sono convinto che la squadra finirà bene il girone di ritorno. Ritroveremo i nostri giocatori e, sperando di non avere ulteriori defezioni, torneremo a fare i nostri punti.Bruges? Ci crediamo e cercheremo di fare tutto per vincerlo. Ci teniamo a giocarlo, soprattutto per come è finita all'andata. Non sarà facile. Dobbiamo fare dei gol e fare di tutto per superare il turno".

In classifica, l'Atalanta è ancora saldamente al terzo posto con 51 punti, mentre il Cagliari con 25 rimane nella zona tranquilla della parte destra.