Vida Loca, si balla al Peter Pan Riccione, Matis Bologna... e party dall'impatto multimediale unico in tutta Italia

L'impatto multimediale dei party Vida Loca oggi è ancora più emozionante. Vida Loca è un evento itinerante che fa ballare tutta l'Italia e non solo mixando in modo perfetto tutti i ritmi che fanno scatenare il pianeta terra (isole comprese): hip hop, reggaeton, pop, house & dintorni. Vida Loca è una sorta di musical notturno tutto da vivere con gli amici, con il sorriso sulle labbra. Quello di Vida Loca è un tour fatto di eventi che sanno mescolare effetti speciali, performance di ballo, dj set, live music, scenografie e tecnologie d'impatto....

Insieme a dj set di professionisti del ritmo, si ascoltano performance di musica dal vivo, ci si gode un corpo di ballo formato da ballerini professionisti. Sotto le immense lettere V L ed altri effetti speciali molto difficili da raccontare usando solo le parole, ci si muove a tempo senza fermarsi mai... oppure chiacchierando un po' con gli amici. Infatti Vida Loca dà spazio anche al pubblico, intrattiene e fa rilassare.

Ogni venerdì la crew Vida Loca si ferma al Matis di Bologna, ogni sabato si sposta al Peter Pan di Riccione.

Chi è lontano dall'Emilia Romagna non disperi: i party in giro per l'Italia si susseguono. Ad esempio, il 23 novembre la festa prende vita anche al Radka di Treviso, il 24 al Club Partenopeo di Napoli ed al Demodé di Bari, il 30 novembre è invece pure al Setai di Bergamo. L'1 dicembre, infine, Vida Loca arriva anche al Donoma di Civitanova Marche (MC) ed all'Extra Extra di Padova.

VIDA LOCA SUI SOCIAL

www.facebook.com/VidaLocaofficialparty

www.instagram.com/vidalocaofficialtour/