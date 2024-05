Resta un mistero l’accanimento di Pietro Orlandi contro il Vaticano e il rifiuto di prendere in considerazione piste alternative che possano spiegare la scomparsa di sua sorella Emanuela. Durante un intervista a La7, la stessa televisione che aveva divulgato la notizia sulle insidie sessuale di Mario Meneguzzi sulla nipote Natalina Orlandi, Pietro ha detto: “Papa Wojtyla? È giusto indagare a 360 gradi, non possono esserci intoccabili”.

Richiesta sacrosanta e anche comprensibile, la sua, solo che non si è capito per quale motivo il papa si può toccare e uno parente no. Non si spiega perché Pietro Orlandi chieda alla Commissione Parlamentare di indagare sul Vaticano ma non vuole che si ficchi il naso nel suo ambiente familiare che tra molestie, omissioni e incongruenze nelle fasi immediatamente la scomparsa di Emanuela Orlandi ha dimostrato di non essere al di sopra di ogni sospetto. Domande che nessuno osa porre nei salotti televisivi o nelle interviste per i giornali.

Come si sa il Vaticano per la prima volta ha deciso di aprire un'indagine per cercare di far luce sulla sparizione di Emanuela Orlandi. Eppure, a Pietro Orlandi questo non basta, così come non gli basta nemmeno la terza inchiesta riaperta dalla Procura di Roma e per sollevare più sdegno contro il Vaticano ha detto: “E’ chiaro che questo rallentamento della Commissione Bicamerale è stato voluto dal Vaticano con i suoi numerosi tentativi di rallentarla, frenarla se non addirittura stopparla, inventando tantissime menzogne”.

Sarebbe interessante capire quali siano questi "numerosi tentativi" che avrebbe fatto il Vaticano per insabbiare la Commissione Parlamentare d'Inchiesta e quali sarebbero le "tantissime menzogne" che avrebbe detto. Tranne, ovviamente, quella sullo zio Mario che però non era una menzogna, ma una verità confermata dalla stessa Natalina Orlandi che conferenza stampa ha detto: "Si, è vero, mio zio ci provò con me".

Tuttavia, Pietro Orlandi raccomanda la Commissione dei quaranta deputati travestiti da Sherlock Holmes di non indagare fin dall’inizio della vicenda, cioè dal 22 giugno 1983: “L’importante è che non decidano di ripartire da quello che io chiamo ‘l’anno zero’; perché se ripartiranno ad esempio dall’uomo dell’Avon che avvicinò mia sorella, diventerà impossibile trovare pezzi di verità”. Strano, perché qualsiasi investigatore che si rispetti sa benissimo che nei casi di scomparsa di una ragazza sono proprio i primi giorni i momenti più importanti delle indagini. Perché trascurare l'uomo dell'Avon e preoccuparsi solo di piste apodittiche ed esoteriche degne di un romanzo noir?

Pietro Orlandi però è irremovibile e pretende che la Commissione Parlamentare indaghi in Vaticano. Forse il fratello di Emanuela non ha capito che la Commissione Parlamentare non può indagare in Vaticano perché è uno Stato indipendente. Dovrà giocoforza procedere con le rogatorie internazionali. Ma è chiaro che il Vaticano non può inventarsi verità che non conosce solo per accontentare Pietro Orlandi e i detrattori che lo seguono. Né può pretendete che l'Italia mandi l'esercito a invadere la Città del Vaticano in cerca di prove che finora sono risultate essere solo nella sua testa.