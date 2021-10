Il termine “Nuovo Ordine Mondiale” è usato spesso per identificare un progetto in cui una élite ristretta punta a dominare il mondo. Più che un mito sembra essere una realtà a cui alludono sempre più spesso politici, banchieri, uomini di cultura ed esponenti religiosi.

Basti pensare alla dichiarazione di James Warburg alla Commissione Esteri del Senato degli USA del 1950: «Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o con il consenso o con la forza».

Oppure alle più recenti parole dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel discorso di fine anno a reti unificate del 31 dicembre 2006: «C'è sintonia, tra me e Benedetto XVI, nel sostenere un Nuovo Ordine Mondiale».



Il termine Nuovo Ordine Mondiale, quindi, è un'espressione apertamente enunciata dai potenti della Terra e ha finito per identificarsi con l'idea che esista una cospirazione universale guidata da "poteri forti" finalizzata al dominio del mondo. Tutto questo gran parlare di NWO si è però trasformato anche in una colossale forma di disinformazione in cui troppo spesso notizie documentate e attendibili vengono accostate con ipotesi e illazioni indimostrabili.

Tuttavia, il Nuovo Ordine Mondiale, lungi dall'essere il delirio di una manciata di paranoici, è un argomento serio le cui radici affondano in un preciso contesto storico, identificabile con il mondo protestante dei secoli XVII e XVIII. Fu infatti a partire dall'Inghilterra protestante che si diffuse l'idea di un progetto mondialista che facesse da contraltare all'universalismo della Chiesa cattolica.

L'ideologia mondialista ha recepito, nel corso del tempo, due varianti principali: una occultista di matrice massonica e un'altra messianica di natura ebraica. Le due correnti, però, hanno finito per convergere tra loro, dividendo il mondo in due classi: un elitarismo di pochi eletti e massa vista come popolo da condurre o da manipolare, a seconda dei contesti.

Ma quali sarebbero, in definitiva, le caratteristiche e gli scopi ultimi del NWO? Fatte salve le differenze che contraddistinguono le diverse correnti, alcune costanti fondamentali sembrano essere:

- l'evidente aspirazione a una "res publica" universale e sovranazionale controllata più o meno direttamente da un'autoselezionata élite;

- la diffusione o imposizione di un pensiero omologato tendente a dissolvere le identità e le particolarità culturali, politiche e religiose in una sorta di "pensiero unico globale";

- la lotta contro le "identità forti", difficilmente omologabili alla cultura mondialista, come il Cristianesimo cattolico e ortodosso o l'Islam, ritenuti strutture "irriducibili" al progetto del NWO;

- una strategia d'azione, privilegiante, come detto in precedenza, l'utilizzo strumentale della politica così magistralmente descritto dal politico e premio Nobel per la pace Nicholas Murray Butler, per cui il mondo si dividerebbe in tre categorie: «un piccolissimo numero di persone che fanno produrre gli avvenimenti, un gruppo un po' più importante che veglia sulla loro esecuzione e assiste al loro compimento e una vasta maggioranza, che giammai saprà ciò che in realtà è accaduto».

Un altro aspetto dell'ideologia mondialista è il suo rapporto stretto con i grandi potentati politici ed economici, entrambi uniti in colossali lobby. L'idea che esista nel mondo un progetto universale si sviluppò tra il XIX e il XX secolo e ipotizzò l'esistenza di una cospirazione mondiale che avrebbe la finalità di distruggere il "mondo tradizionale".

Un "mito del complotto" che, negli ultimi decenni, è tracimato dal contesto originale di tipo storico per influenzare anche l'editoria e la cinematografia, con il libro "1984" di Orwell o il film "Matrix".