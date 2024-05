Un delitto sessuale o passionale è la pista più probabile dietro la scomparsa di Emanuela Orlandi. Un delitto maturato in ambienti prossimi alla ragazza, quelli che ruotavano intorno alla sua cerchia amicale e parentale. Uno scenario che all'epoca fu indagato solo in parte ma che non fu mai approfondito perché la pista del rapimento politico prese subito piede e indirizzò le indagini degli inquirenti verso filoni investigativi irreali.

Uno scenario reso ancora più plausibile da una lettera anonima giunta alla Procura di Roma nell'aprile del 1993 e che, stando a quanto afferma il giornalista Tommaso Nelli, finì agli atti dell’inchiesta giudiziaria sul caso della giovane cittadina vaticana. In quella lettera si disse che Emanuela Orlandi la sera della scomparsa sarebbe salita a bordo di una Mercedes blu in Vaticano, guidata da quello che si suppone fosse un prelato. Perché diciamo si suppone?

Perché quella voce fu rilanciata anche dal cardinale Silvio Oddi in un' intervista a Il Tempo nel luglio 1993: “Posso dire solo quello che a suo tempo ascoltai in ambiente ecclesiastico e che molti sanno. Emanuela quel pomeriggio, finita la lezione di musica, tornò a casa, all’interno della Città del Vaticano. Fu vista arrivare a bordo di un’automobile di lusso, che non attraversò la soglia di Sant’Anna, restando ferma all’esterno, su via di Porta Angelica”. Nella dichiarazione, resa poi anche al pm Adele Rando, Oddi disse che l'uomo sostò lontano dalle guardie svizzere per non essere riconosciuto.

La testimonianza di Oddi dimostra quanto fosse difficile dare una identità all'uomo alla guida del Mercedes blu. Un prelato? Può darsi. Ma vale anche la pena notare che Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela, era proprietario di tre automobili: una Fiat 128, una Citroen Visa e un Mercedes 200 D. Sarebbe stato interessante sapere di che colore era il Mercedes di zio Mario, più che altro per escluderlo da queste testimonianze che comunque lasciano perplessi per un motivo logico: non si è capito per quale motivo Emanuela Orlandi sarebbe tornata in Vaticano per poi ritornare nella macchina portando con sé anche lo zainetto e lo spartito musicale, quando sarebbe stato più comodo lasciarlo a casa prima di ritornare dal misterioso uomo.

Se la lettera e la testimonianza sono corrette, allora di può ipotizzare una versione più plausibile e cioè che Emanuela Orlandi in quella macchina ci entrò all'uscita del Vaticano, vero, ma non alle 19,30, ma alle 16,30, ovvero nell'ora in cui la giovane era uscita di casa per recarsi alla scuola di musica. In questo caso, la ragazza potrebbe aver ricevuto un passaggio da qualcuno che guidava il Mercedes e che potrebbe anche averle offerto di diventare promotrice Avon durante il tragitto, per poi aspettare la risposta all'uscita di scuola.

Infatti, secondo la testimonianza del vigile Andrea Sambuco, Emanuela sarebbe stata vista a colloquio con un uomo sia prima di entrare a scuola sia dopo l'uscita dalla scuola. E se è vero che Sambuco e il poliziotto Bosco parlarono di una Bmw, è anche vero che quella Bmw cambiava colore come i camaleonti: prima si disse che era blu, poi verde brillante, verde chiaro, verde smerarlo, verde Touring, colore in versione chiaro-scuro, perfino arancione. Sembra quasi che abbiano tutti abbiano visto un uomo e una ragazza chiacchierare tra loro, ma nessuno abbia visto la macchina vicino a cui parlavano.

Resta l'unica cosa sicura che quella sera la ragazza ignorò l'appuntamento che aveva con la sorella Cristina davanti al “Palazzaccio” e stazionò su Corso Rinascimento, come se aspettasse qualcuno. Un'ipotesi ragionevole se Maria Grazia Casini, una delle amiche di conservatorio, riferì a Pietro Orlandi che Emanuela disse di avere un impegno. Un impegno con chi? Con l'uomo che guidava la Mercedes? Tutto è possibile. “Non escludo niente”, disse Ercole Orlandi. Allora perché fissarsi solo su piste improponibili e non scandagliare la pista amicale e parentale di Emanuela? La verità passa anche dalla chiarificazione di queste piste, perché come diceva Sherlock Holmes: “Sono proprio le soluzioni più semplici quelle che in genere vengono trascurate".