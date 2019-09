Formula 1, nelle libere del GP di Singapore Hamilton e Verstappen i più veloci, terzo Vettel

Lewis Hamilton (Mercedes) è stato il più veloce in pista sul circuito di Marina Bay Street nelle libere del venerdì del Gran Premio di Formula 1 di Singapore. Dietro di lui, Max Verstappen (Red Bull), distanziato di due decimi. La migliore della Ferrari è quella di Vettel, comunque terza, seppur a 8 decimi. Più lento di lui, addirittura di oltre 1 secondo, l'altra Mercedes di Valteri Bottas, quarto.

Al quinto posto troviamo poi la Red Bull di Alexander Albon, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, che non sembra gradire molto questa pista dove, va ricordato, si corre in notturna.

Che il circuito di Singapore si adatti meglio a Mercedes e Red Bull non lo scopriamo certo adesso, grazie alle numerose curve che danno un vantaggio considerevole alle loro vetture, anche se gli incidenti, seppure senza conseguenze, di cui sono stati vittima Albon e Bottas indicano quanto il circuito di Singapore sia insidioso per tutti. Infatti, un elemento che pesa su questa gara riguarda anche lo stress fisico cui sono sottoposti i piloti e la loro capacità di sopportare la fatica per gli oltre 90 minuti di gara. Un fattore che sarà determinante per la vittoria finale.

Infine, per quanto riguarda i test sul ritmo gara, il gap tra Hamilton e Verstappen è risultato molto più ampio, rispetto a quello in modalità qualifica: la Mercedes, in simulazione gara, è stata in media più veloce di quasi un secondo a giro rispetto alla Red Bull, utilizzando la gomma morbida.

Dopo i primi sei piloti sopra citati, al settimo posto troviamo Carlos Sainz su McLaren, davanti alla Renault di Nico Hulkenberg e alla seconda McLaren di Lando Norris che, a loro volta, precedono le due Toro Rosso di Pierre Gasly e Daniil Kvyat.