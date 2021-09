Potranno per Sky essere un beneficio gli oltre 2,4 miliardi che la scoietà risparmierà nei prossimi tre anni sui diritti tv della Serie A?

Le conseguenze sul fatturato si faranno sentire, è indubitabile, però, guardando all'ultimo bilancio di Sky riportato da Italia Oggi, non è poi così tanto assurdo chiederselo.

Infatti, anche a causa della pandemia, nel 2020, Sky ha registrato perdite per 690 milioni di euro, rispetto al rosso si 18,9 milioni del 2019. La perdita è stata coperta utilizzando la riserva legale per 52,3 milioni e altre riserve per 505,3 milioni.

Già dal prossimo anno, pertanto, Sky potrà capire se aver perso i diritti della Serie A (di cui potrà comunque trasmettere tre partite anche se non in esclusiva) potrà esser stato o meno un vantaggio.