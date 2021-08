Ricevo questo messaggio da un testimone di Geova che mi accusa di aver pubblicato menzogne e contro cui ritengo doveroso rispondere.

"Egregio signor, ho visto che continua a pubblicare diversi articoli contro i Testimoni di Geova, mettendoli in una luce oscura e degradante e nella migliore delle ipotesi misteriosa e satanica. Cercherò di non essere offensivo anche se in prima battuta mi verrebbe, ma sono un cristiano che perdona, anche se personalmente non sopporto le menzogne mescolate con l'offesa. Mi chiedo: come fa a dire che ha documenti che attestano quelle bugie? Se si fosse davvero documentato non li avrebbe pubblicati. Se invece giustifica che va bene pubblicarle solo perché deve difendere il cattolicesimo allora stia molto attento, lo dico da fratello cristiano, perché la sua fede, apostolica romana, le ricorda che i bugiardi finiranno all'inferno o allontanati da Dio, faccia lei".

Gentile lettore, certo che difendo la mia religione come lei difende la sua. Non mi baso però su voci di corridoio, ma su ciò che ho ricavato sul movimento dei testimoni di Geova. Cose che potrà scoprire benissimo anche lei se solo analizzasse la sua fede in modo più critico. Per quel che mi interessa, potete credere in ciò che volete. E' un vostro diritto. Ma non mi venga a dire che i miei articoli raccontano bugie, perché sono opportunamente documentati, magari con delle inesattezze, ma in linea generale veritieri.

E comunque una cosa è certa: da essere umano ancora prima che da cattolico, di voi non mi interessa nulla, mi dispiace solo per quelli che hanno fatto parte della vostra religione e che hanno pagato o stanno pagando il prezzo di scelte sbagliate. Sono loro le vere vittime, non voi che predicate bene e poi razzolate male. Ascoltando e leggendo le testimonianze dei vostri fuoriusciti mi sono reso conto di quanta sofferenza ci sia alle loro spalle. Persone che hanno attraversato il difficile processo per liberarsi non solo degli insegnamenti della Watch Tower, ma soprattutto dal suo condizionamento mentale.

La depressione, l'ansia, l'angoscia non sono rari in questi ex fedeli, soprattutto nella fase inziale, quando si sentono intrappolati in una religione in cui non credono più e decidono di andarsene subendo l'inevitabile impatto psicologico che anni di manipolazione mentale cagionano. Molti aprono blog e forum per incoraggiarsi, sostenersi e confortarsi tra loro. Non sono rari quelli che si rivolgono a uno psichiatra, anche se lamentano di non essere compresi, perché certe esperienze bisogna viverle sulla propria pelle per capirle.

L'espulsione e il conseguente ostracismo sono l'indicatore più chiaro del fatto che i testimoni di Geova sono sottoposti a livelli di controllo da regime totalitario. Leggendo le tante testimonianze di testimoni di Geova che fanno ancora parte della vostra organizzazione, ho notato come la paura di perdere i legami affettivi sia il deterrente che impedisce loro di andarsene sbattendo la porta. Lei mi accusa di essere un bugiardo, di pubblicare menzogne. Ebbene, se tutto questo per lei sono solo menzogne, allora sì sono un bugiardo.