“Siculottando”, nuova rubrica di NewSicily, dedicata al gioco del lotto. Abbiamo il piacere di annunciare l’apertura di un nuovo spazio editoriale su NewSicily, con una nuova rubrica dedicata al gioco del lotto: “Siculottando”, che verrà pubblicata con cadenza settimanale, ogni lunedì.

La nuova rubrica, sarà curata interamente da Giuseppe Marchese, alias Pinelot, programmatore palermitano ideatore di “Siculotto”, software free dedicato all’uso consapevole del gioco del lotto.

Giuseppe Marchese alcuni giorni fa ci ha rilasciato un’intervista, in cui egli descrive la sua mission orientata alla divulgazione di un concetto secondo il quale la comprensione della logica alla base di software come “Siculotto”, è preferibile rispetto alle innumerevoli giocate, spesso operate in modo compulsivo, come ad esempio il “gratta e vinci” (chiamato da Marchese “gratta e perdi” in modo ironico), che nella maggior parte dei casi si rivelano, purtroppo, come una perdita di tempo, ed anche di denaro.