Secondo quanto rilanciato dal profilo Twitter Nexta, e confermato dal profilo LatestAnonPress, legato ad Anonymous, la Russia starebbe iniziando i preparativi per disconnettersi dalla rete Internet.

Il distacco sarebbe previsto entro l'11 marzo. Per quella data, contenuti e domini dovranno essere trasferiti all'interno della Russia.

Nel frattempo, si allunga la lista delle aziende legate al mondo HiTech che dice addio alla Russia.

Dopo Microsoft, che ha annunciato un paio di giorni fa di aver sospeso la vendita dei suoi prodotti in Russia, TikTok ha fatto sapere di aver limitato l'utilizzo della sua applicazione, anche per avere ulteriori chiarimenti in relazione alla legge licenziata di recente da Mosca sulle "fake news", mentre Netflix ha dichiarato di sospendere il servizio streaming in Russia.

Apple, Google, Jaguar Land Rover, H&M, Burberry, KPMG, PwC, Visa, Mastercard e American Express hanno sospeso le loro operazioni in Russia.