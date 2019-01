25 gennaio: Super Star 90, 26 gennaio Mordimi! al Feel Club

Venerdì 25 gennaio 2019 il party al Feel Club è SuperStar90. Anche se non è possibile mettere la vita in loop, chi viene al Feel, per una volta ancora, può godersi la notte degli anni 90! E' un party tutto da vivere per chi ha nel cuore la musica del decennio che ha dato vita a miti intramontabili. Dalle 21 si cena gustando l'aperitivo e poi i piatti d'eccellenza del ristorante oppure in pizzeria. Il party si vive al massimo con artisti che sanno far emozionare: A Cena con Max, Dinner live Gianluca Indovino, Johnny Malengo (dj), Siro alla voce, Matteo Faveretto (regular dj). (www.facebook.com/events/288294975203734)

Feel Club: il 26 gennaio prende vita Mordimi, la festa provocante!

https://www.facebook.com/events/2211739275766819/

Mordimi, il party in programma il 26 gennaio al Feel Club di Vicenza, è una festa per le ragazze che amano provocare, per chi fa festa davvero, un mix di piccante seduzione e sana pazzia scandito dal miglior sound reggaeton, commerciale e pop house del momento! In console ci sono OneEmme, Manuel Dee, Mattia Sonic. Performer voice Manuel Corradi. Come sempre l'idea giusta è arrivare al Feel già all'ora dell'aperitivo, poi gustare una cena d'eccellenza scegliendo tra mille opzioni diverse (menu di carne o pesce, hamburger gourmet Feel, pizza, insalatona, etc).

FEEL CLUB

Via Vecchia Ferriera 22, 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

✆ +39 349 493 84 49

Facebook: Facebook goo.gl/82H3k5

#FeelClub - info@feelclub.it - www.feelclub.it

Feel Club già dall'inizio di ottobre 2018 è tornato a scaldare i weekend di chi ha voglia di far tardi con stile, in una location che sa come coccolare i suoi ospiti già a partire dall'ora dell'aperitivo e poi per tutta la notte. Feel è un Club d'eccellenza, in cui ogni dettaglio è curato fino all'inverosimile, dai cocktail al design, dalla musica al servizio, dal cibo alle luci... E al Feel, punto di riferimento del divertimento, ci si sente a casa, perché è il luogo perfetto per dimenticare lo stress della settimana ballando e/o chiacchierando con gli amici.