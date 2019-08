MotoGP, a Silverstone è ancora Marquez il più veloce in qualifica. Molto bene le Yamaha

Mancavano solo pochi secondi prima che scadesse il tempo per tentare l'ultimo giro buono della Q2 nel GP di Gran Bretagna sul circuito di Sileverstone e Rossi, Marquez e Miller procedevano quasi a velocità turistica, marcandosi a vicenda, in attesa di stabilire chi fosse il primo a rompere gli indugi e a fare da battistrada nell'ultimo giro buono di qualifica. Un po' come accade nelle gare di velocità di ciclismo su pista.

Alla fine, Rossi è partito per primo e a seguire gli altri, nello stesso ordine. E quello percorso dai tre è stato alla fine il miglior giro di giornata, con Marquez (Honda) che ha conquistato la pole con il tempo di 1'58.168, secondo Rossi (Yamaha) a poco più di 4 decimi e terzo Miller (Pramac), leggermente più lento di soli 6 millesimi.

I tre hanno letteralmente soffiato la prima fila a Quartararo (Yamaha Petronas) che ha girato sugli stessi tempi di Rossi e Miller, ma che ha avuto un problema tecnico che lo ha costretto a compiere l'ultima parte di Q2 con la moto di scorta, finendo per doversi accontentare della quarta posizione.

Solo dalla terza fila partirà Andrea Dovizioso (Ducati) che, anche lui a causa di un problema tecnico in mattinata, si è visto costretto a cambiar moto e a dover disputare la Q1 su quella di riserva, dove ha ottenuto il miglior tempo davanti a Rins (Suzuki), che però dopo è stato si poco più veloce tanto che domani affiancherà Quartararo in seconda fila insieme a Vinales (Yamaha).

Va ricordato, però, che tutti i piloti dal secondo al settimo posto sono racchiusi in poco più di un decimo. E su una pista da 2 minuti di percorrenza, significa che hanno tutti le stesse possibilità di insidiare Marquez per la vittoria finale.

Chiudono la terza fila Morbidelli (sull'altra Yamaha Petronas) e Cal Crutchlow (Honda LCR), caduto però nel finale e impossibilitato pertanto a migliorarsi.

Petrucci, sull'altra Ducati ufficiale, non è andato al di là dell'undicesimo tempo.