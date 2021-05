DjaneTop è una delle realtà che fanno la differenza quando si tratta di dj girl che fanno ballare ed emozionare il mondo con la loro musica. E che succede su questo sito, per quel che riguarda le dj italiane che si stanno conoscere a livello globale? C'è, ovviamente in crescita, Anela, dj producer toscana che si sta facendo conoscere con ottimi risultati in ambito techno e dintorni. Per lei, parlano la qualità dei suoi dischi e delle sue performance in console, purtroppo soprattutto online in questo periodo.

"DjaneTop è un sito che mi piace, è un altro bel palcoscenico per la mia musica" racconta Anela dj, il cui universo musicale in continuo movimento si segue bene pure sui social (ad esempio su Instagram: https://www.instagram.com/anela_dj_official/). "Non mi sento però in competizione con nessuno, figuriamoci con le altre dj. Anzi credo che nello show biz ci sarebbe bisogno di un contributo molto maggiore di noi donne. Cerco per questo di supportare le mie 'colleghe' quando fanno musica che mi piace, le seguo sui social e se posso le incoraggio".

Creato nel gennaio 2017, DjaneTop propone anche DjaneTop - Top 100 Best World Female DJs, una chart annuale che nel 2021 come già nel 2020 metterà in fila molte delle protagoniste della scena musicale della musica che fa ballare.

Chi ha voglia di votare Anela in questa classifica può cliccare qui: https://djanetop.com/djanes/anela/

Antonella Anela AKA Anela è una dj producer italiana nata in Belgio. La sua carriera l'ha iniziata come modella, ma ad un certo punto della sua vita ha scoperto la techno, ed è stato amore a prima vista. In breve ha trasformato una semplice passione in una professione. Nella sua carriera ha pubblicato la musica con diverse etichette, tra cui AUTOTEKONE, IAMT Red label, Reloads Black, Gain Records, Eclipse Records e tante altre. E' poi diventata resident del Mind di Vinci (Firenze) e ha avuto l'onore di dividere il mixer con artisti internazionali del calibro di Luigi Madonna, Mattia Trani, Fatima Hajji, Roberto Capuano e tanti altri. Mentre pian piano il suo nome nella scena si fa sempre più spesso, Anela oggi è pronta a far scatenare i ritmi della techno nei top club europei.